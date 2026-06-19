Еще в одной стране теперь можно купить лекарства по латвийскому э-рецепту
С 19 июня 2026 года жители Латвии, находясь на Кипре, смогут использовать свои электронные рецепты и приобретать по ним лекарства. Одновременно медицинские специалисты на Кипре при оказании помощи жителям Латвии при необходимости смогут получить доступ к основным данным пациента, доступным в государственной системе E-veselība.
Речь идет об определенных диагнозах и информации о хирургических манипуляциях, проведенных за последние шесть месяцев. Обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет двусторонним, поэтому жители Кипра, находясь в Латвии, смогут пользоваться такими же возможностями.
Обмен данными об электронных рецептах
С 4 марта 2024 года лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, при необходимости можно покупать в другой стране Европейского союза (ЕС), с которой Латвия обеспечивает трансграничный обмен данными об электронных рецептах. Это может быть полезно, например, во время командировки или туристической поездки.
До сих пор жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Хорватии, Литве, Польше, Финляндии и части Испании. Теперь к этому списку присоединился и Кипр. В свою очередь, жители этих стран могут покупать необходимые им лекарства по электронным рецептам в аптеках Латвии.
За первые пять месяцев 2026 года за рубежом было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. В то же время в Латвии иностранцы использовали 657 электронных рецептов, выписанных в других странах.
Передача основных медицинских данных в другие страны ЕС
Латвия также обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с рядом стран ЕС: Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией и Испанией. Теперь к этому списку присоединился и Кипр.
Такой обмен данными улучшает доступность медицинской информации, качество лечения и принятие решений на основе данных. Это особенно важно в ситуациях, когда пациент ограничен в возможности общаться с врачами или, например, находится без сознания, но при нем есть удостоверяющий личность документ.
Обмен медицинскими данными между странами ЕС был введен на основании директивы Европейского парламента и Совета от 9 марта 2011 года о правах пациентов в трансграничном здравоохранении. Это обеспечивает жителям ЕС возможность покупать лекарства по электронным рецептам в других странах ЕС, а врачам — при необходимости получать доступ к основным медицинским данным пациентов.