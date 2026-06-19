Еще в одной стране теперь можно купить лекарства по латвийскому э-рецепту

С 4 марта 2024 года лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, при необходимости можно покупать в другой стране Европейского союза (ЕС), с которой Латвия обеспечивает трансграничный обмен данными об электронных рецептах. Это может быть полезно, например, во время командировки или туристической поездки.