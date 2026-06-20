Генсек НАТО анонсировал крупнейшую трансформацию в истории. "Новая-Европа" из Брюсселя рассказывает, как война влияет на Альянс

Стоит признать, что не только НАТО приходится меняться из-за вторжения России в Украину. Москва также адаптируется к новым условиям, в которых она оказалась на пятый год ведения полномасштабной войны. Анонимный представитель НАТО в разговоре с «Новой-Европа», в частности, указал на ухудшение для России ситуации в аннексированном Крыму. По его словам, причина — «согласованная кампания» Киева по разрушению российских логистических маршрутов в Крым и оккупированную Запорожскую область. «Россия уже не может эффективно снабжать Крым. Мы видим нехватку топлива, мы видим, что у России остается всё меньше безопасных способов доставки грузов на оккупированные территории, включая Крым», — заявил он.