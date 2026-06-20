Генсек НАТО анонсировал крупнейшую трансформацию в истории. "Новая-Европа" из Брюсселя рассказывает, как война влияет на Альянс
18 июня министры обороны стран НАТО провели в Брюсселе последнее крупное заседание перед июльским саммитом Альянса в Анкаре. Главными темами встречи стали дальнейшая поддержка Украины, необходимость роста военных расходов и подготовка к долгосрочному сдерживанию России. В НАТО уверены, что война в Украине уже меняет не только баланс сил в Европе, но и сам Альянс. Это касается многого: от перераспределения обязанностей между США и европейскими союзниками до внедрения новых подходов к боевым действиям. В связи с этим генсек Альянса Марк Рютте заявил, что «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую в своей истории». Конечная цель — «построить НАТО 3.0» и добиться того, чтобы никто больше не называл Альянс «бумажным тигром». Такую метафору, будучи в Брюсселе, использовал вслед за президентом Дональдом Трампом глава Пентагона Пит Хегсет. Журналист «Новой-Европа» съездил в Брюссель и теперь рассказывает, как война в Украине влияет на НАТО и почему российская угроза остается в центре внимания Альянса.
Подготовка к Анкаре
Утро 18 июня генсек НАТО Марк Рютте начал с общения с журналистами. Во вступительном заявлении перед встречей министров он напомнил, что это последнее крупное заседание перед саммитом в Анкаре. Рютте подчеркнул, что запланированная на 7–8 июля встреча лидеров будет посвящена целому ряду вопросов — от повышения расходов на оборону до более эффективного развития на пространстве НАТО военной промышленности. При этом одной из главных тем, как и все последние годы, останется обеспечение всеобъемлющей поддержки Украины.
В то же время фоновой темой встреч 17–18 июня в штаб-квартире НАТО была долгосрочная стратегия сдерживания России. После заседания глав минобороны Рютте заявил, что украинская безопасность важна в том числе с точки зрения собственной безопасности стран Альянса. При этом он еще раз подчеркнул приверженность всех союзников поддержке Украины и увеличению своего вклада в это дело.
Каким именно может быть этот вклад, обсуждалось на заседании Контактной группы по обороне Украины, в котором принял участие украинский президент Владимир Зеленский. По итогам встречи было объявлено, что Украина и Германия договорились о развитии противоракетной обороны и о совместном производстве наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит» в ФРГ. Производство и поставку тысяч НРК профинансирует Германия. Также министр обороны Великобритании Дэн Джарвис подтвердил, что до конца 2026 года Лондон предоставит Киеву 150 тысяч дронов, более 350 ракет и радаров ПВО. Новый пакет помощи финансируется за счет доходов от конфискованных российских активов.
Министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что 18 июня — особенный день не только из-за подписания важных документов с партнерами, но и из-за успешной атаки на Москву. Он также заявил, что в мае ВСУ деоккупировали рекордное количество территорий: «Сегодня мы показываем конкретные цифры, все наши партнеры понимают, что это окно возможностей. И всё, что было уже обещано, необходимо как можно быстрее доставить в Украину. Все партнеры Украины видят прогресс, который происходит на фронте. Все понимают, что надо нам поверить и сделать всё возможное, чтобы мы сейчас воспользовались этим окном возможностей».
Между тем в этот раз на заседании Контактной группы были задействованы не все традиционные участники этого формата: глава Пентагона Пит Хегсет на встрече не присутствовал. Напомним, что с момента прихода администрации Трампа в январе 2025 года отношение США к поставкам вооружений Украине изменилось. Соединенные Штаты продолжают отправлять Украине критически важное оборудование, но не бесплатно. Теперь значительная часть поставок финансируется европейскими союзниками и Канадой через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).
«Сто процентов поставок по PURL поступают из Соединенных Штатов Америки. Это либо те позиции, которые могут поставить только США, либо те, которые США могут поставить с необходимой скоростью и в необходимом масштабе», — подчеркнула представительница НАТО, беседуя с журналистами на условиях анонимности.
Перераспределение бюджета
С января 2025 года США всё активнее требуют от европейских союзников взять на себя не только бремя расходов на поддержание Украины, но и основную ответственность за безопасность всего своего континента. Вашингтон сохраняет ядерные гарантии и политическую поддержку, но постепенно сокращает часть обязательств перед европейскими союзниками по обычным вооружениям.
Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале «шестимесячного обзора размещения американских войск и военной инфраструктуры в Европе, который проведет Министерство обороны США». «Цель — убедиться, что НАТО быстро и необратимо движется к модели, при которой Европа берет на себя ведущую роль и основную ответственность за собственную оборону», — пояснил он.
«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», — прокомментировал это заявление Хегсета Марк Рютте.
Союзники США по НАТО уже сейчас активно увеличивают военные расходы. На саммите в Гааге год назад они договорились к 2035 году ежегодно выделять 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на такие цели. По задумке, 3,5% должны идти на покрытие основных потребностей в области обороны и достижения целевых показателей НАТО в области военного потенциала, а еще 1,5% — на обеспечение безопасности в максимально широком смысле (включая, например, строительство дорог и мостов, защиту критически важной инфраструктуры и обеспечение готовности гражданского населения).
По данным НАТО, только за 2025 год европейские страны и Канада нарастили оборонные бюджеты более чем на 90 млрд долларов — до 571 млрд долларов. Теперь от членов Альянса ждут конкретных планов по достижению уровня расходов в 5% ВВП к 2035 году. При этом между собой европейские страны распределяют финансовые обязательства неравномерно.
Большинство стран уже выполняют целевой показатель в 2% ВВП и движутся к новой цели в 3,5%. В 2025 году не смогли достичь цели в 2% только три страны: Чехия, Словения и Албания.
Высокопоставленный собеседник «Новой-Европа» в штаб-квартире Альянса утверждает, что речь идет о незначительном отставании, которое практически не влияет на общие возможности Альянса. При этом он ожидает, что уже к концу года отстающие страны смогут перепрыгнуть через планку.
В то же время он признал, что после частичного сокращения американских обязательств сохраняется ряд пробелов, в частности в сферах разведки и наблюдения (ISR), систем управления и связи (C5ISR), дозаправки самолетов в воздухе, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также дальнобойных ударных возможностей.
Учиться и еще раз учиться
Обосновывая необходимость увеличения трат европейских стран на оборону и безопасность, генеральный секретарь НАТО прямо указал на российскую угрозу. «У нас здесь [в странах НАТО. — Прим. ред.] живут 600 миллионов человек, которым необходимо защищать себя от России с населением 140 миллионов человек. Не само население является проблемой, а государство, которым руководит человек, являющийся противником НАТО, Европы и всей территории Альянса», — заявил Рютте.
Поддержку Украины в НАТО рассматривают как важнейший элемент политики сдерживания России. Руководство Альянса утверждает, что украинская армия не только удерживает фронт, но и дает НАТО ценный опыт современной войны, который пригодится в случае вооруженного конфликта с РФ. В частности, высокопоставленный военный НАТО на встрече с журналистами признал, что армии стран Альянса пока не обладают тем опытом противодействия беспилотникам, который украинские военные получают ежедневно на фронте. По его словам, именно поэтому украинские специалисты участвуют в натовских учениях: сначала выступают в роли условного противника, а затем помогают союзникам адаптировать тактику и методы защиты.
«Война в Украине больше не является просто региональной войной. Она стала глобальной средой обучения. Россия, Китай, Иран и Северная Корея не просто наблюдают за этой войной. Они извлекают из нее уроки, поддерживают друг друга, обмениваются технологиями и адаптируются. И это сотрудничество носит не просто ситуативный характер, а становится всё более системным», — подчеркнул военный, пожелавший остаться анонимным. Он отметил, что Иран поставляет России беспилотники, КНДР — артиллерийские системы и личный состав, Китай — микроэлектронику и комплектующие. В свою очередь, Россия делится с этими партнерами «технологиями, уроками войны и опытом военного сотрудничества».
«И главный вопрос в следующем: учимся ли мы быстрее наших противников? Если наши противники способны наблюдать, адаптироваться и наращивать возможности быстрее, чем мы как Альянс, то преимущество наших нынешних возможностей со временем будет сокращаться», — заявил высокопоставленный военный представитель НАТО.
Повышенная эффективность Украины
Между тем, по словам Марка Рютте, «Украина показывает, что российская военная машина не является неудержимой»: «Россия сейчас не продвигается вперед. Украина хорошо справляется, и хотя речь сейчас не идет о возвращении больших территорий, линия фронта стала гораздо более стабильной». Он также подчеркнул, что сейчас ВСУ удается замедлить российское продвижение значительно лучше, чем два-три месяца назад.
Анонимный представитель НАТО в разговоре с «Новой-Европа» связал это с улучшением работы украинского командования, более эффективным применением беспилотников и со способностью ВСУ лучше противодействовать тактике малых российских штурмовых групп. Он также отметил, что Украина значительно расширила возможности ударов по российским логистическим объектам. Раньше Киев не мог системно наносить ущерб на глубину от 30 до 200 км, но теперь это вполне возможно. Украинские силы поражают склады, транспортные узлы, системы ПВО, энергетическую инфраструктуру и объекты на оккупированных территориях и в приграничных регионах России.
По словам собеседника «Новой-Европа», только в мае украинские беспилотники, вероятно, поразили более 130 единиц российской техники, использовавшейся для снабжения войск. Эти удары, как считают в НАТО, помогают украинским войскам проводить локальные контратаки и осложняют России снабжение наступающих подразделений.
В июне удары по России продолжились. В частности, ранним утром 18 июня Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Был поражен Московский НПЗ, на предприятии начался пожар.
Отдельно Рютте в Брюсселе обратил внимание на масштабы российских потерь. По оценке НАТО, безвозвратные потери РФ с начала войны составляют от 1,3 до 1,5 млн человек, включая около 500 тысяч погибших. В последние месяцы Россия теряет в среднем по 30–35 тысяч человек ежемесячно, считают в НАТО. Эту же цифру в марте 2026 года называл Зеленский.
По словам Марка Рютте, для пополнения войск российские власти всё чаще полагаются на заключенных, людей с долгами и иностранных граждан. Представитель НАТО оценил число иностранных бойцов, привлеченных Россией за время войны, примерно в 24 тысячи человек. Основная часть, по его словам, прибывала из стран Африки, часто после вербовки «под ложными предлогами».
При этом Рютте выразил уверенность в том, что останавливаться Владимир Путин не собирается. Владимир Зеленский, уверен генсек НАТО, «готов сесть за стол переговоров», а вот Путин — нет.
Взгляд из Латвии
В штаб-квартире НАТО уверены: российская угроза — это надолго. При этом несколько опрошенных «Новой-Европа» представителей НАТО сошлись во мнении, что на текущий момент Москва не располагает силами, которые были бы пригодны для крупной проверки Альянса на прочность за пределами Украины. Один из экспертов подчеркнул, что НАТО постоянно оценивает риски эскалации, но не видит реальной перспективы крупного российского нападения в ближайшее время. По его словам, Владимир Путин понимает, что статья 5 Вашингтонского договора (о том, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех) остается серьезным сдерживающим фактором.
Комментируя заявления европейских политиков и военных о том, что Россия может атаковать НАТО к 2029 году, собеседник «Новой-Европа» уточнил, что нужно различать технические возможности и намерения. По его словам, Россия может иметь отдельные технические возможности, однако задача НАТО — формировать такие условия, при которых Москва не решится ими воспользоваться.
Отдельно он отметил, что Альянс всё чаще фиксирует попадание беспилотников в воздушное пространство стран НАТО на фоне украинских ударов по российским объектам, однако большинство таких случаев связано с российским радиоэлектронным подавлением дронов. Представитель НАТО подчеркнул, что Альянс уже предпринимал необходимые меры и сбивал дроны над территорией союзников. По его словам, Альянс будет защищать свое воздушное пространство независимо от того, откуда именно летит беспилотник: «Даже если это дрон, нацеленный на Россию, но сбитый с курса GPS-помехами, мы всё равно защищаем территорию союзников».
С начала года беспилотники как минимум 25 раз нарушали воздушное пространство стран Балтии. К примеру, 7 мая в Резекненском крае Латвии упали два дрона, залетевшие со стороны России. Этот случай спровоцировал политический кризис: министр обороны Андрис Спрудс ушел в отставку, а правящая коалиция распалась. По итогам переговоров о формировании нового большинства пост премьер-министра занял Андрис Кулбергс. Уже 8 июня французский истребитель, участвующий в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, впервые сбил беспилотник в небе над Латвией.
Кулбергс заявил в штаб-квартире НАТО, что одна из ключевых задач его правительства — защита воздушного пространства от беспилотников. Комментируя инцидент 8 июня, он отметил, что такой способ защиты работает, но слишком затратен для регулярного применения. По его словам, Латвия уже адаптируется к новым угрозам, инвестируя в «экономически эффективные противодронные возможности».
Особую роль в этом процессе, по словам премьера, играет взаимодействие с Украиной. Кулбергс напомнил, что на прошлой неделе подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия дронам. Соглашение предусматривает работу украинских специалистов в Латвии для оценки существующих возможностей, выявления слабых мест системы и подготовки персонала. По словам политика, цель состоит в том, чтобы уже к концу года Латвия получила максимальные возможности для борьбы с беспилотниками по образцу Украины.
Премьер также подчеркнул, что Латвия остается одним из самых активных сторонников Украины: страна занимает пятое место в мире по объему помощи Киеву относительно ВВП.
Военная поддержка Украины со стороны Латвии в последние три года составляла 0,25% ВВП ежегодно, а в 2025-м выросла до 0,3% ВВП. Кроме того, Рига объявила о дополнительном взносе в размере 7 млн евро в инициативу PURL, доведя общий объем своего участия до 24 млн евро.
Говоря о российской угрозе, Кулбергс выступил за усиление присутствия союзников на восточном фланге Альянса. Премьер отметил, что сейчас в Латвии совместно работают и тренируются военнослужащие 14 стран НАТО, а самой стране необходимы дополнительные средства ПВО Альянса. «Да, нам нужно больше войск на земле, нам нужно большее присутствие союзных сил не только в Латвии, но и во всей Балтии и на восточном фланге. Лучший способ защитить себя — готовиться к худшему», — подчеркнул Кулбергс.
Источник в НАТО также отметил, что Альянс не видит признаков непосредственной военной угрозы странам Балтии со стороны России на море. По его словам, операция Baltic Sentry (миссия НАТО по защите критической инфраструктуры и усиленному патрулированию Балтийского моря) после серии инцидентов с подводными кабелями и трубопроводами существенно снизила риск новых диверсий. Более того, за весь 2025 год в Балтийском море не было зафиксировано ни одного «враждебного инцидента».
При этом, утверждает собеседник, Россия вынуждена расходовать дополнительные ресурсы на сопровождение теневого флота и поддержание военно-морского присутствия в Балтике. По оценке НАТО, в настоящее время на каждый российский корабль в зоне ответственности Альянса приходится примерно три корабля стран НАТО, а по числу боевых кораблей соотношение сейчас пять к одному в пользу союзников.
Недовольство элит
Стоит признать, что не только НАТО приходится меняться из-за вторжения России в Украину. Москва также адаптируется к новым условиям, в которых она оказалась на пятый год ведения полномасштабной войны. Анонимный представитель НАТО в разговоре с «Новой-Европа», в частности, указал на ухудшение для России ситуации в аннексированном Крыму. По его словам, причина — «согласованная кампания» Киева по разрушению российских логистических маршрутов в Крым и оккупированную Запорожскую область. «Россия уже не может эффективно снабжать Крым. Мы видим нехватку топлива, мы видим, что у России остается всё меньше безопасных способов доставки грузов на оккупированные территории, включая Крым», — заявил он.
Также собеседник «Новой-Европа» отметил, что, хоть Керченский мост и остается открытым, российские власти регулярно ограничивают движение по нему, так как опасаются новых украинских ударов. В НАТО не считают, что ситуация для российских войск в Крыму станет катастрофической немедленно. «Но мы говорим о деградации российских военных возможностей, растущем недовольстве и, возможно, дальнейшем ухудшении ситуации», — сказал представитель Альянса.
В НАТО также фиксируют рост недовольства внутри России. По словам высокопоставленного представителя Альянса, войну теперь сильнее ощущают не только жители регионов, но и элиты в Москве и Санкт-Петербурге, которые долгое время были в значительной степени защищены от прямых последствий продолжающегося конфликта. «Мы слышим сообщения о том, что представители элит — в правительстве и за его пределами — всё чаще выражают обеспокоенность войной. Возможно, она начинает восприниматься как война Путина, а не как “наша война”», — заявил он.
По мнению военного, в целом давление на всё российское общество усиливается из-за атак по энергетической инфраструктуре, перебоев с топливом, ограничений интернета, экономических проблем и растущей стоимости войны.
И на этом фоне, как отмечает высокопоставленный представитель Альянса, Россия становится всё менее осторожной в своих действиях, разными методами «проверяя оборонительные возможности НАТО и пытаясь выявить потенциальные слабости Альянса». Максимальное уменьшение их числа — это сейчас главная задача для НАТО, которая обсуждалась в Брюсселе и уже совсем скоро будет поднята на саммите в Анкаре.