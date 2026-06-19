Заводы Латвии больше не нужны: названа отрасль, которая может стать для страны золотой жилой
Экономическая мощь XXI века все меньше измеряется запасами золота, нефти или угля. Количество заводов также уже не является главным показателем силы государства. Все большее значение приобретает способность привлекать, обучать и удерживать талантливых людей. Об этом пишет в своем комментарии эксперт в области образования, проректор Рижской Северной высшей школы Андрей Цинис.
Это не просто плательщики
В XXI веке экономическая мощь государств все меньше зависит от природных ресурсов и все больше — от способности привлекать, обучать и удерживать талантливых людей. Именно поэтому иностранные студенты становятся важнейшим ресурсом для развития экономики, науки и инноваций, считает Андрей Цинис.
По его оценке, сегодня иностранные студенты — это не просто плательщики за обучение, а будущие инженеры, врачи, программисты, исследователи, предприниматели и налогоплательщики. Государства все активнее конкурируют за таких людей, поскольку именно они будут создавать технологии будущего — от искусственного интеллекта до биотехнологий и решений в сфере кибербезопасности.
Страна в целом
По данным эксперта, в 2026 году за пределами своей страны будут обучаться от 7,8 до 8 миллионов студентов. Для сравнения: в 2000 году их было около 2,1 миллиона. К 2030 году число международных студентов может превысить 10 миллионов человек.
Главными направлениями для обучения остаются США, Великобритания, Канада, Германия и Франция. Однако современный студент выбирает не только университет, но и страну в целом, оценивая стоимость жизни, безопасность, перспективы трудоустройства и возможность остаться работать после окончания учебы. Поэтому борьба за студентов все чаще становится частью экономической и миграционной политики государств.
Нужен точечный подход
Цинис отмечает, что сегодня в мире фактически идет «борьба за умы». Визы, разрешения на работу после окончания учебы и стипендии становятся инструментами привлечения талантов. Особенно востребованы специалисты в сферах информационных технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности, биотехнологий, медицины, инженерии и возобновляемой энергетики. Государства, которые сегодня привлекают таких студентов, инвестируют в свою конкурентоспособность на десятилетия вперед.
По мнению Андрея Циниса, Латвии не следует конкурировать с крупными странами по количеству иностранных студентов. Более перспективным является точечный подход — привлечение талантливых молодых людей именно в те отрасли, где уже прогнозируется нехватка специалистов. Речь идет прежде всего об ИТ, инженерных специальностях, энергетике, медицине и других высокотехнологичных сферах.
Он подчеркивает, что иностранные студенты могут стать частью стратегии развития страны не как источник дешевой рабочей силы, а как будущие создатели новых предприятий, исследовательских проектов и экспортно ориентированных технологий. В качестве примеров приводятся многие известные предприниматели, которые когда-то сами были иностранными студентами, включая основателя SpaceX Илона Маска и сооснователя Nvidia Дженсена Хуанга.
У Латвии - свои преимущества
По словам Андрея Циниса, у Латвии есть конкурентные преимущества: признанные в Европе дипломы, программы на английском языке, сравнительно невысокие расходы на проживание и безопасная среда. В условиях, когда обучение в Лондоне или других крупных мегаполисах становится все дороже, это может сделать страну привлекательным образовательным центром для студентов из Азии, Африки и других регионов мира.
«В мировой борьбе за умы небольшие государства не могут победить количеством. Они могут победить точностью, привлекая именно те таланты, которые нужны экономике будущего», — отмечает Андрей Цинис.
Но пока Латвия идет другим путем. Как ранее сообщал Otkrito.lv, премьер поручил Домбраве ограничить число иностранных студентов и трудовых мигрантов.