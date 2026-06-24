Календарь не радует: до конца года в Латвии больше не будет ни одних длинных выходных
После завершившихся праздников Лиго и Янова дня многим жителям Латвии придется запастись терпением. Ближайших длинных выходных теперь не будет почти шесть месяцев — следующая возможность отдохнуть несколько дней подряд появится только в конце декабря.
Лето и осень пройдут без длинных выходных
Согласно календарю на 2026 год, в июле, августе, сентябре и октябре жителей Латвии ждут только обычные выходные по субботам и воскресеньям.
Единственным государственным праздником осенью станет День провозглашения Латвийской Республики 18 ноября. В 2026 году он выпадает на среду, поэтому дополнительного длинного уикенда не образует.
Когда наступят следующие длинные выходные
Следующая возможность отдохнуть несколько дней подряд появится только во время рождественских и новогодних праздников.
24 декабря, в четверг, будет отмечаться Сочельник, 25 декабря — первый день Рождества, а 26 декабря — второй день Рождества. Поскольку 26 декабря выпадает на субботу, праздничный период фактически объединится с обычными выходными днями.
Кроме того, 31 декабря, который в 2026 году приходится на четверг, является праздничным днем — кануном Нового года. Нерабочим будет и 1 января 2027 года — Новый год, после которого сразу последуют суббота и воскресенье.
Также стоит учитывать, что 23 декабря и 30 декабря являются предпраздничными днями, поэтому продолжительность рабочего дня для многих работников будет сокращена на один час.