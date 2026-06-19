Мир начинается с диалога? Лидеры ЕС разделились из‑за идеи Кошты восстановить каналы связи с Москвой

Дискуссия по России и Украине, состоявшаяся в четверг вечером, выявила формирование двух основных лагерей. Из-за деликатности темы обсуждение проходило без помощников и мобильных телефонов и продлилось на два часа дольше запланированного. Позиция Макрона и Мерца заключается в том, что сейчас неподходящее время для переговоров с Путиным. Когда этот момент настанет, инициативу должна взять на себя так называемая группа E3, в которую входят Франция, Германия и Великобритания. «Я думаю, президент Франции все расставил по своим местам и определил правильную последовательность», – сказал представитель французского правительства, давший понять, что на саммите Макрон представил свои аргументы Коште.