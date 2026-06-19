Мир начинается с диалога? Лидеры ЕС разделились из‑за идеи Кошты восстановить каналы связи с Москвой
В Брюсселе вспыхнул дипломатический скандал: попытка председателя Европейского совета Антониу Кошты наладить контакт с Россией расколола лидеров ЕС — от резкой критики Германии до призывов Австрии и Испании к диалогу, пока Украина требует ясности.
На саммите в Брюсселе, который поздно вечером неожиданно вылился в серьезные разногласия, президент Франции и канцлер Германии раскритиковали попытки председателя Европейского совета Антониу Кошты установить контакт с Кремлем. Об этом стало известно со слов пяти европейских дипломатов и чиновников, знакомых с ходом состоявшейся за закрытыми дверями дискуссии.
Дискуссия по России и Украине, состоявшаяся в четверг вечером, выявила формирование двух основных лагерей. Из-за деликатности темы обсуждение проходило без помощников и мобильных телефонов и продлилось на два часа дольше запланированного. Позиция Макрона и Мерца заключается в том, что сейчас неподходящее время для переговоров с Путиным. Когда этот момент настанет, инициативу должна взять на себя так называемая группа E3, в которую входят Франция, Германия и Великобритания. «Я думаю, президент Франции все расставил по своим местам и определил правильную последовательность», – сказал представитель французского правительства, давший понять, что на саммите Макрон представил свои аргументы Коште.
По словам источников, лидеры некоторых из наиболее решительно настроенных против России стран, а также Дании и Нидерландов, сплотились вокруг Макрона и Мерца, причем некоторые из них проявили беспрецедентный гнев по отношению к Коште. «Европейский союз не может брать на себя роль посредника в этих переговорах», – заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал изданию Politico.
Примечательно, что другие главы государств и правительств поддержали Кошту. «Пока мы не видим реального желания со стороны Путина начать серьезные переговоры», — заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йетен. «Мы, безусловно, готовы и открыты для поддержки любых попыток достижения мира и прекращения войны на Украине», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Канцлер Австрии Кристиан Штокер выразил аналогичную позицию: «Я всегда говорил, что поддерживаю диалог, открытие каналов связи, потому что любой мир начинается с диалога».
Президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на саммите ЕС в качестве гостя, заявил, что мало что знает об этой дипломатической инициативе.
По данным пяти чиновников, глава кабинета Кошты Педру Лурти за последние недели дважды связывался с официальными лицами в Москве. Поскольку усилия под руководством США по прекращению войны России против Украины, по-видимому, зашли в тупик, европейские столицы разделились во мнениях о том, какой приоритет следует отдавать дипломатии по сравнению с помощью Украине на поле боя.