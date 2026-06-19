"Вы головой думаете?" Жители возмущены закрытием автобусных рейсов в нескольких краях с 1 июля
Жители Лимбажского и Сигулдского краев бьют тревогу. Там совсем скоро, с 1 июля, отменят более 50 автобусных рейсов.
Люди настолько в отчаянии, что в разделах комментариев на Facebook-страницах самоуправлений умоляют найти решение, чтобы рейсы не сокращали, сообщает 360TV Ziņas.
«Ну просто супер. Сняли последний автобус в 21:55 из Риги на Айнажи. И как теперь из Адажи вечером добираться домой?! Или в Адажи теперь поезд пустят?! Вы вообще головой думаете? Вы сидите в кабинетах и ездите на машинах. А как передвигается обычный человек, вы понятия не имеете», — возмущена пользовательница соцсетей Анита. В свою очередь Вия саркастически добавляет: «Им-то чего переживать. Они на автобусах не ездят».
Пока самоуправление Лимбажского края ждет начала июля, чтобы понять, смогут ли жители адаптироваться к новому порядку маршрутов, дума Сигулдского края уже подала требование в Автотранспортную дирекцию (Autotransporta direkcija) пересмотреть маршрутную сеть автобусов.
По мнению самоуправления, критически важно сохранить доступность общественного транспорта, чтобы обеспечить жителям возможность добираться до работы, учебных и медицинских заведений, а также получать другие общественно значимые услуги.