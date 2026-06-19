Домбрава призвал создать мобильные противодронные силы в странах Балтийского моря

Одновременно важно укреплять сотрудничество между гражданскими и военными ведомствами, а также улучшать координацию между соседними странами, указал он. "Общество должно быть информировано об угрозах, которые создает Россия. В сфере безопасности нельзя ждать кризиса и только потом действовать, нужно готовиться уже сейчас. В регионе Балтийского моря необходимо развивать единую систему раннего предупреждения и обмена информацией, которая обеспечит эффективное сотрудничество между государственными службами, вооруженными силами и обществом. В этой области особенно ценен опыт Украины, полученный в реальных военных условиях", - указал Домбрава.