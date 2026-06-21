Пожилые люди в Латвии официально объявлены самыми бедными в Евросоюзе

Медианное чистое состояние домохозяйств — это размер имущества за вычетом долгов у домохозяйства, находящегося ровно посередине между более бедными и более богатыми домохозяйствами. Согласно исследованию Европейского центрального банка Household Finance and Consumption Survey (HFCS) (данные за 2023 год), в ЕС медианное чистое богатство домохозяйств в возрасте 65–74 лет составляет 185 300 евро. Среди 22 европейских стран оно варьируется от 36 300 евро в Латвии до 1 219 500 евро в Люксембурге.