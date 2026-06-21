Пожилые люди в Латвии официально объявлены самыми бедными в Евросоюзе
Разрыв в благосостоянии среди пожилых европейцев огромен: медианное чистое состояние домохозяйств в возрасте 65–74 лет в Люксембурге — 1,22 млн евро, в Латвии — всего 36 300 евро. В исследовании Европейского центрального банка наша страна находится на самом последнем месте по данному показателю.
Состоятельные и бедные
Медианное чистое состояние домохозяйств — это размер имущества за вычетом долгов у домохозяйства, находящегося ровно посередине между более бедными и более богатыми домохозяйствами. Согласно исследованию Европейского центрального банка Household Finance and Consumption Survey (HFCS) (данные за 2023 год), в ЕС медианное чистое богатство домохозяйств в возрасте 65–74 лет составляет 185 300 евро. Среди 22 европейских стран оно варьируется от 36 300 евро в Латвии до 1 219 500 евро в Люксембурге.
Люксембург заметно выбивается из общей картины. Следующий по величине показатель — на Мальте, 310 000 евро.
Если не учитывать эти две страны с наименьшим населением в ЕС, то самые состоятельные пожилые домохозяйства находятся в Бельгии и Ирландии. Медианное чистое богатство домохозяйств 65–74 лет в Бельгии составляет 307 700 евро. Ирландия также почти достигает планки в 300 000 евро — 296 700 евро.
Франция занимает пятое место с показателем 232 800 евро, практически на одном уровне с Германией (232 100 евро). В Испании медианное чистое богатство в этой возрастной группе — 200 800 евро.
Пенсия - это другое
Нидерланды (134 400 евро) выделяются как страна с относительно скромным уровнем богатства домохозяйств старше 65 лет, несмотря на высоко оцениваемую пенсионную систему, что подчеркивает: даже щедрые пенсионные выплаты не всегда превращаются в высокий уровень частного богатства.
В то же время Словения (138 200 евро), Греция (104 300 евро), Чехия (102 900 евро) и Словакия (100 800 евро) также заметно отстают от среднего уровня.
Внизу списка, помимо Латвии, еще пять стран, где медианное чистое богатство домохозяйств 65–74 лет ниже 100 000 евро: Литва (51 400 евро), Венгрия (54 400 евро), Эстония (73 500 евро), Хорватия (75 900 евро) и Португалия (99 200 евро).
Чем старше, тем хуже
Медианное чистое богатство домохозяйств в возрасте 75 лет и старше в зоне евро составляет 144 400 евро, что на 40 900 евро, или на 22 %, меньше, чем у группы 65–74 лет.
Почти во всех странах, охваченных опросом, медианное богатство домохозяйств 75+ ниже, чем у домохозяйств 65–74 лет. Исключения — только Люксембург и Бельгия.
В Австрии медианное богатство в старшей возрастной группе ниже на 51 %, в Германии — на 44 %. Во Франции — лишь на 14 %.
И в этой возрастной группе Латвия находится в самом низу - на последнем месте с 17 700 евро. На втором месте с конца Литва с 43 000 евро.