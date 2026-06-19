Дело о цифровом телевидении пересмотрят заново: оправдание Шкеле, Шлесерса и других отменено
Верховный суд Латвии отменил оправдательный приговор по так называемому второму делу о цифровом телевидении, фигурантами которого являются бывшие высокопоставленные политики и руководители государственных предприятий.
Верховный суд Латвии направил дело на новое рассмотрение. Среди обвиняемых — бывший министр сообщения и нынешний депутат Рижской думы Айнар Шлесерс, бывший премьер-министр Андрис Шкеле, экс-глава компании Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства сообщения Нилс Фрейвалдс и другие должностные лица.
Прокуратура оспорила вынесенный ранее оправдательный приговор, заявив, что суд апелляционной инстанции неправильно оценил доказательства и фактически проигнорировал часть материалов обвинения. По мнению прокуроров, суд необоснованно опирался преимущественно на показания самих обвиняемых и не дал надлежащей оценки совокупности доказательств.
Уголовное дело связано с конкурсом, организованным Министерством сообщения в 2008 году для внедрения цифрового телевидения в Латвии. Следствие считает, что в проект незаконно и необоснованно была вовлечена компания Hannu Digital, которая в результате получила от Tet несколько миллионов евро. По версии обвинения, возможный ущерб и незаконно полученная сумма составили около 3 миллионов евро.
Прокуратура также считает, что действия обвиняемых могли привести к необоснованному удорожанию государственного проекта по внедрению цифрового телевидения.
Ранее все обвиняемые были оправданы сначала Экономическим судом, а затем и Рижским окружным судом. Теперь дело будет рассмотрено заново в апелляционной инстанции.