Дело о цифровом телевидении пересмотрят заново: оправдание Шкеле, Шлесерса и других отменено

Уголовное дело связано с конкурсом, организованным Министерством сообщения в 2008 году для внедрения цифрового телевидения в Латвии. Следствие считает, что в проект незаконно и необоснованно была вовлечена компания Hannu Digital, которая в результате получила от Tet несколько миллионов евро. По версии обвинения, возможный ущерб и незаконно полученная сумма составили около 3 миллионов евро.