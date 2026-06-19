Дело о цифровом телевидении пересмотрят заново: оправдание Шкеле, Шлесерса и других отменено
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Верховный суд отправил на новое рассмотрение громкое дело о цифровом телевидении.
В Латвии

Дело о цифровом телевидении пересмотрят заново: оправдание Шкеле, Шлесерса и других отменено

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Верховный суд Латвии отменил оправдательный приговор по так называемому второму делу о цифровом телевидении, фигурантами которого являются бывшие высокопоставленные политики и руководители государственных предприятий.

Верховный суд Латвии направил дело на новое рассмотрение. Среди обвиняемых — бывший министр сообщения и нынешний депутат Рижской думы Айнар Шлесерс, бывший премьер-министр Андрис Шкеле, экс-глава компании Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства сообщения Нилс Фрейвалдс и другие должностные лица.

Прокуратура оспорила вынесенный ранее оправдательный приговор, заявив, что суд апелляционной инстанции неправильно оценил доказательства и фактически проигнорировал часть материалов обвинения. По мнению прокуроров, суд необоснованно опирался преимущественно на показания самих обвиняемых и не дал надлежащей оценки совокупности доказательств.

Уголовное дело связано с конкурсом, организованным Министерством сообщения в 2008 году для внедрения цифрового телевидения в Латвии. Следствие считает, что в проект незаконно и необоснованно была вовлечена компания Hannu Digital, которая в результате получила от Tet несколько миллионов евро. По версии обвинения, возможный ущерб и незаконно полученная сумма составили около 3 миллионов евро.

Прокуратура также считает, что действия обвиняемых могли привести к необоснованному удорожанию государственного проекта по внедрению цифрового телевидения.

Ранее все обвиняемые были оправданы сначала Экономическим судом, а затем и Рижским окружным судом. Теперь дело будет рассмотрено заново в апелляционной инстанции.

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