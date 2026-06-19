ФОТО: цены на Лиго-2026 - сколько стоят цветы и дубовые венки на Центральном рынке

Чуть более дешевой, но очень яркой праздничной альтернативой стали турецкие гвоздики: в зависимости от размера букета они стоят от 3 до 5 евро. Помимо классических полевых цветов, на прилавках красуются пышные папоротники, длинные аиры и роскошные темно-красные и светлые пионы. Для тех же, кто ищет что-то более необычное и изысканное, в продаже есть интересные плетеные венки из трав и злаков.