Рига готовится к Лиго - яркие кадры с Центрального рынка
Рижский Центральный рынок заполнили яновы травы и праздничные венки.
ФОТО: цены на Лиго-2026 - сколько стоят цветы и дубовые венки на Центральном рынке
В преддверии самой короткой ночи в году Рижский Центральный рынок превратился в красочное море цветов. Прилавки торговцев ломятся от яновых трав, ромашек и васильков.
Посетителей рынка встречает действительно широкий выбор, в котором доминирует классика летнего солнцестояния. Пышные венки из дубовых листьев в этом году стоят 20 евро, а объемные и богатые букеты, в которых сочетаются самые разные полевые цветы и травы, обойдутся покупателям в 8–10 евро.
Для тех, кто ищет традиционные ценности, букеты белых ромашек, часто дополненные васильками или другой зеленью, доступны по цене от 4 до 7 евро. Ярко-синие васильки — как в отдельных букетах, так и в сочетании с желтыми акцентами — продаются по 4–5 евро.
Чуть более дешевой, но очень яркой праздничной альтернативой стали турецкие гвоздики: в зависимости от размера букета они стоят от 3 до 5 евро. Помимо классических полевых цветов, на прилавках красуются пышные папоротники, длинные аиры и роскошные темно-красные и светлые пионы. Для тех же, кто ищет что-то более необычное и изысканное, в продаже есть интересные плетеные венки из трав и злаков.