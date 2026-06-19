Rīga Plaza предупредила об изменениях в работе на Лиго

Изменится и график работы отдельных заведений. 23 июня MyFitness будет открыт с 8:00 до 16:00, KFC — с 10:00 до 19:00, Apollo Kino — с 10:00 до 18:00, O’Learys и Čili Pizza — с 10:00/11:00 до 18:00, Gan Bei — с 10:00 до 19:00. Художественная галерея ART RC будет закрыта.