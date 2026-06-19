Собираетесь за покупками на Лиго? Rīga Plaza сообщила о важных изменениях.
В Латвии
Сегодня 19:07
Rīga Plaza предупредила об изменениях в работе на Лиго
Торговый центр Rīga Plaza приглашает посетителей ознакомиться с изменениями в графике работы в праздничные дни.
23 июня Rīga Plaza будет открыта с 10:00 до 18:00, а продуктовый магазин Maxima XXX — с 8:00 до 21:00.
24 июня Rīga Plaza будет закрыта, однако продуктовый магазин Maxima XXX будет работать с 10:00 до 22:00. Также будут открыты ресторан KFC — с 12:00 до 22:00 — и кинотеатр Apollo Kino — с 12:00 до 22:00.
Изменится и график работы отдельных заведений. 23 июня MyFitness будет открыт с 8:00 до 16:00, KFC — с 10:00 до 19:00, Apollo Kino — с 10:00 до 18:00, O’Learys и Čili Pizza — с 10:00/11:00 до 18:00, Gan Bei — с 10:00 до 19:00. Художественная галерея ART RC будет закрыта.
24 июня MyFitness, O’Learys, Čili Pizza, Gan Bei и художественная галерея ART RC работать не будут.