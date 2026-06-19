Латвийские предприниматели получили доступ к финансам крупного французского банка. Куда идти за деньгами?
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) и французский государственный инвестиционный банк Bpifrance подписали меморандум о сотрудничестве (MoU) для укрепления взаимодействия двух стран в сфере инноваций, инвестиций, развития предпринимательства и коммерциализации технологий.
Такие деньжищи, огромные тыщи
Соглашение, подписанное Латвийским агентством инвестиций и развития, создает новую платформу сотрудничества для латвийских и французских компаний, инвесторов, стартапов и исследовательских организаций, способствуя выходу на международные рынки, привлечению инвестиций, развитию партнерств и интеграции в инновационные экосистемы.
Bpifrance является государственным инвестиционным банком Франции и одной из наиболее влиятельных европейских организаций в области инноваций, развития предпринимательства и финансирования инвестиций. Ежегодно банк оказывает поддержку более чем 200 000 компаний, а объем активов находящихся под его управлением инвестиционных фондов превышает 21,5 млрд евро. Bpifrance сотрудничает более чем с 700 инвестиционными фондами, в портфелях которых находится свыше 6000 компаний.
Новые возможности
Сотрудничество предусматривает развитие партнерства между латвийскими и французскими предприятиями в таких сферах, как искусственный интеллект, кибербезопасность, DeepTech, фотоника, финансовые технологии, космические технологии, технологии обороны и безопасности, а также в других отраслях с высокой добавленной стоимостью.
Меморандум предусматривает сотрудничество в привлечении инвестиций, интернационализации бизнеса, доступе к сетям инвесторов, организации совместных деловых миссий и делегаций, а также укреплении взаимодействия в европейских инновационных и технологических экосистемах.
Особое значение в рамках сотрудничества будет иметь созданная Bpifrance международная платформа EuroQuity, объединяющая стартапы, инвесторов, корпорации и инновационные организации по всему миру. Платформа насчитывает более 20 000 пользователей более чем в 25 странах и сотрудничает более чем с 260 партнерскими организациями. Это откроет латвийским компаниям более широкие возможности для привлечения капитала, поиска международных партнеров и ускоренного развития экспортного потенциала.
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