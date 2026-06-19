Латвийские предприниматели получили доступ к финансам крупного французского банка. Куда идти за деньгами?

Особое значение в рамках сотрудничества будет иметь созданная Bpifrance международная платформа EuroQuity, объединяющая стартапы, инвесторов, корпорации и инновационные организации по всему миру. Платформа насчитывает более 20 000 пользователей более чем в 25 странах и сотрудничает более чем с 260 партнерскими организациями. Это откроет латвийским компаниям более широкие возможности для привлечения капитала, поиска международных партнеров и ускоренного развития экспортного потенциала.