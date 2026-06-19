В Латвии родилась третья в этом году тройня - родители получат 15 000 евро
Вчера в Перинатальном центре Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня - три мальчика.
В семье рижан 18 июня в 9:18 родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй весил 1390 граммов, а третий - 1830 граммов.
Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдиня поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. "Такое рождение всегда особенное событие, которое требует тесного и профессионального сотрудничества различных специалистов. От всей души благодарим медицинскую команду нашего Центра перинатальной помощи за заботу, профессионализм и инвестиции в помощь появлению новых жизней", - сообщают в больнице..
Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в Перинатальном центре больницы Страдиня. Первая тройня в Латвии в этом году родилась 12 марта в Рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка.
Правительство обычно выделяет родителям тройни специальное единовременное пособие, которое в прошлом году составило 15 000 евро. Самоуправления также оказывают финансовую поддержку.