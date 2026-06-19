Скандал вокруг нового строительства в Рижском порту: люди боятся запахов и падения цен на жилье

По информации Diena, дискуссии между жителями Кундзиньсалы и авторами проекта ведутся уже давно, и жители, а также представляющие их районные организации до сих пор не получили убедительных и четко обоснованных ответов на ряд вопросов. Как заявил пожелавший остаться анонимным житель Кундзиньсалы, информации о планируемом проекте пока очень мало, и у него сложилось впечатление, что жители других районов, расположенных рядом с портом, узнали о нем только от жителей Кундзиньсалы. Кроме того, люди подозревают, что время для общественного обсуждения перед Лиго было выбрано намеренно, поскольку мысли людей заняты другим.