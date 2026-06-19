Скандал вокруг нового строительства в Рижском порту: люди боятся запахов и падения цен на жилье
Жители Кундзиньсалы подняли тревогу: планируемый завод по производству водорода в Рижском порту вызывает страхи о запахах, рисках для здоровья и падении стоимости жилья — несмотря на обещания инвесторов о «чистой» технологии.
Резкие возражения жителей нескольких районов, прилегающих к Рижскому порту, вызвал план компании Pars Termināls по созданию в Кундзиньсале завода по производству водорода и завода по переработке неопасных растительных и животных отходов для производства SAF (экологически чистого авиационного топлива) и HVO (гидрогенизированного растительного масла), сообщает Diena.
Как говорится в описании проекта, который в настоящее время проходит предварительное общественное обсуждение, общий объем инвестиций планируется до 120 миллионов евро, и в результате будет создано 120 новых рабочих мест.
Планируемый объем производства SAF составляет 86 900 тонн в год, а HVO - 93 200 тонн в год. Хотя компания обещает, что новый производственный комплекс будет экологичным, будет производить меньше запахов и других видов загрязнения благодаря самым современным технологиям, которые будут использованы при его строительстве, эти аргументы на общественном обсуждении не убедили людей и не уменьшили их опасений по поводу возможного ухудшения благополучия и здоровья жителей окрестных районов.
Люди убеждены, что запахи будут достигать не только близлежащих жилых домов, но и, вполне возможно, даже центра столицы и Старой Риги. Также отмечалось, что строительство такого производственного комплекса рядом с жилым районом может значительно снизить стоимость недвижимости и общий престиж района в глазах потенциальных новых жителей.
По информации Diena, дискуссии между жителями Кундзиньсалы и авторами проекта ведутся уже давно, и жители, а также представляющие их районные организации до сих пор не получили убедительных и четко обоснованных ответов на ряд вопросов. Как заявил пожелавший остаться анонимным житель Кундзиньсалы, информации о планируемом проекте пока очень мало, и у него сложилось впечатление, что жители других районов, расположенных рядом с портом, узнали о нем только от жителей Кундзиньсалы. Кроме того, люди подозревают, что время для общественного обсуждения перед Лиго было выбрано намеренно, поскольку мысли людей заняты другим.
Заместитель мэра Риги Марис Спринджукс, присутствовавший на встрече, сказал присутствующим: "С точки зрения развития Рижского порта очевидно, что ситуация меняется, и производство, очевидно, является новой перспективой. В Рижском порту может быть увеличено производство на обоих берегах". "Для нас очень важно, чтобы готовящийся проект отвечал общественным интересам. Именно поэтому мне было так важно здесь присутствовать, ведь это значимый проект как для народного хозяйства, так и для этого района, и мы все должны быть уверены в безопасности города и в том, что выгоды перевешивают риски".