Жители Латвии, возможно, смогут бесплатно звонить и писать SMS еще в шести странах Европы
Европейская комиссия стремится значительно расширить сферу действия регулируемого роуминга с шестью странами Западных Балкан. Правда, пока нет конкретных сроков, когда эти страны смогут войти в сферу действия регулирования. Но процесс идет.
Если инициативу утвердят, в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии можно будет звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом так же, как и в Латвии.
Ранее Европейская комиссия предложила начать переговоры о включении шести партнеров из Западных Балкан в зону роуминга ЕС. После одобрения Советом ЕС Комиссия должна будет вести переговоры о двусторонних соглашениях с каждым партнером отдельно.
Расширение зоны роуминга не происходит автоматически. Процесс зависит как от институтов ЕС, так и от национальных органов стран-партнеров, которые работают над расширением зоны роуминга.
«После одобрения Советом Комиссия будет вести переговоры о заключении двусторонних соглашений с каждым партнером из Западных Балкан. Если эти соглашения будут успешно заключены, они создадут основу для того, чтобы Западные Балканы стали частью зоны роуминга по внутренним тарифам ЕС», — отмечает Европейская комиссия.
Сегодня регулируемый роуминг действует, в первую очередь, в странах ЕС и других странах-участницах Европейского экономического пространства. В январе к ним присоединились также Украина и Молдова.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что правительство Латвии приняло решение, которое коснется многих пользователей мобильной связи.