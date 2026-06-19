Как устроены выборы изнутри: представители Молодежного Сейма посетили ЦИК
В четверг, 18 июня, Центральную избирательную комиссию (ЦИК) посетили представители Молодежного Сейма. Они познакомились с тем, как организуются выборы, узнали больше о работе ЦИК и обсудили участие молодежи в демократических процессах.
Во время встречи молодые люди пообщались с представителями комиссии, узнали, что происходит «за кулисами» организации выборов, и поделились своими идеями о том, как стимулировать участие общества в голосовании.
Мероприятие открыл председатель ЦИК Марис Звиедрис. Он рассказал участникам о работе комиссии, ее основных задачах и подготовке к выборам в 15-й Сейм.
«Демократия не существует сама по себе — она держится на участии людей. Поэтому для нас важно слышать молодежь, понимать ее взгляд и вместе искать способы сделать избирательный процесс ближе и понятнее для каждого», — подчеркнул председатель ЦИК Марис Звиедрис.
Чтобы проверить свои знания о выборах и демократии, участники сыграли в интерактивную игру Kahoot. Затем в группах они обсуждали темы, актуальные для их поколения: как повысить активность молодежи на выборах и как эффективнее бороться с дезинформацией.
Молодые люди предложили ряд практических идей, отдельно подчеркнув значение понятной коммуникации, цифровых платформ и вовлечения ровесников.
Во время открытой дискуссии «Спроси что угодно!» участники смогли задать руководству ЦИК вопросы об избирательном процессе, доверии к выборам и значении общественного участия.
В завершение молодые люди поделились впечатлениями в видеоинтервью. Они признали, что больше всего их удивили масштаб ответственности, объем работы и сама архитектура избирательной системы.
В ЦИК считают, что такие встречи помогают укреплять диалог с молодежью, лучше объяснять демократические процессы и стимулировать активное гражданское участие.