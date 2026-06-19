Скандал в Риге: пойманного на нарушении директора цифрового агентства уволили без наказания

По словам депутата, не исключено, что этот человек через пару месяцев "всплывет" в каком-нибудь министерстве, и его увольнение будет как ротация на другое место. Степаненко подчеркнула, что Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении.