В Латвии опять решили поднять цены на газ - уже известно, насколько вырастут счета

Планируется, что изменения платы будут вводиться постепенно. Первый этап намечен на 1 октября 2026 года, когда ресурсная составляющая платы может увеличиться примерно на 7%. С 1 октября 2027 года планируется переход на модель платы, основанную на зарезервированной мощности, как это предусмотрено методикой расчета тарифов на услуги транспортировки.