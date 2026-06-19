В Латвии опять решили поднять цены на газ - уже известно, насколько вырастут счета
Оператор системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid подал в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на услуги по транспортировке природного газа на следующий пятилетний период. Проект предусматривает рост тарифов.
Как сообщает Conexus, плата за услуги транспортировки составляет лишь небольшую часть общего счета за природный газ — от 1% до 6%, поэтому влияние изменений тарифа на счета конечных потребителей будет минимальным.
Например, для домохозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, ежемесячный счет увеличится примерно на 1 цент. Для домохозяйств с газовым отоплением, потребляющих зимой около 250 кубометров газа, рост счета может составить около 0,75 евро. Для юридических лиц увеличение счета за газ прогнозируется примерно на 0,4%.
Подача тарифного проекта связана с завершением текущего регуляторного периода 30 сентября 2026 года и предусмотренной методикой обязанностью подготовить и представить тарифный проект на следующий период.
Как поясняет Conexus, в последние годы он обеспечивал работу системы транспортировки природного газа при более низких операционных расходах, чем было предусмотрено действующим тарифом. Однако достигнутой экономии оказалось недостаточно для полной компенсации резкого роста инфляции и заработных плат в стране.
Планируется, что изменения платы будут вводиться постепенно. Первый этап намечен на 1 октября 2026 года, когда ресурсная составляющая платы может увеличиться примерно на 7%. С 1 октября 2027 года планируется переход на модель платы, основанную на зарезервированной мощности, как это предусмотрено методикой расчета тарифов на услуги транспортировки.
Подготовленный тарифный проект еще будет оценен и утвержден регулятором, и в ходе рассмотрения в него могут быть внесены изменения. Впрочем, обычно регулятор склонен одобрять все поступающие заявки на рост тарифов.