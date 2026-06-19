Праздники без паники: где и как получить медицинскую помощь ребенку на выходных
В преддверии длинных выходных Детская клиническая университетская больница призывает родителей заранее проверить домашнюю аптечку, обсудить с детьми вопросы безопасности и знать, где при необходимости можно получить медицинскую помощь.
Чтобы в праздничные дни можно было оперативно помочь ребенку при различных проблемах со здоровьем, важно заранее проверить содержимое домашней аптечки. В ней должны быть термометр, жаропонижающие средства, капли или спрей для облегчения носового дыхания при сильном насморке, противоаллергические препараты, дезинфицирующие средства и перевязочные материалы, средство для обработки небольших ожогов, а также пинцет для удаления клещей.
«Во время праздников мы больше времени проводим на свежем воздухе, поэтому возрастает риск как травм, так и укусов клещей. Подготовленность родителей — укомплектованная домашняя аптечка и знание того, как действовать в различных ситуациях, — помогает избежать лишнего беспокойства и позволяет спокойно наслаждаться праздниками», — подчеркивает главный врач Центра неотложной амбулаторной помощи Детской больницы Зане Ликопа.
Педиатр в острых случаях
Не во всех случаях, когда ребенок заболел, требуется немедленно ехать в больницу. В Детской больнице доступны консультации педиатра по острым случаям как дистанционно, так и очно. Они предназначены для детей в возрасте от одного месяца до 18 лет.
Консультации подходят в ситуациях, когда у ребенка повышенная температура, боль в ухе, боль в горле или другие неясные жалобы, но состояние не требует неотложной медицинской помощи. Особенно актуальна эта возможность в праздничные дни, когда семейный врач недоступен.
Для получения дистанционной консультации родителям необходимо заполнить заявку на Портале пациента Детской больницы в разделе «Заявка на срочную дистанционную консультацию педиатра». Педиатр свяжется с родителями в течение восьми часов, даст рекомендации и предложит дальнейший план действий.
Для очной консультации на портале необходимо выбрать раздел записи на прием и услугу «Педиатр в острых случаях». Записаться на конкретное время можно не только в комплексе Детской клинической университетской больницы в Торнякалнсе по адресу Виенибас гатве, 45, но и в филиале «Гайльэзерс» по адресу Юглас, 20.
Если ребенок ранее не посещал Детскую больницу, записаться через Портал пациента на консультацию педиатра в острых случаях будет невозможно, поскольку идентификация личности проводится специалистами по обслуживанию клиентов только в рабочее время по будням. Однако по-прежнему можно получить очную консультацию педиатра в острой ситуации без предварительной записи, в порядке живой очереди, в филиале «Гайльэзерс» на улице Юглас, 20. Консультации доступны ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 8:00 до 21:00.
Удаление клеща
Специалисты Центра неотложной медицинской помощи Детской больницы все чаще оказывают помощь в случаях присасывания клещей у детей. Главный врач Зане Ликопа напоминает, что клеща можно удалить самостоятельно в домашних условиях.
Перед удалением клеща нельзя обрабатывать его маслом или другими средствами. Важно не сдавливать клеща и удалить его как можно быстрее. Для этого используют пинцет, захватывая клеща как можно ближе к коже и извлекая его плавным движением, словно выкручивая винт. После удаления место укуса необходимо продезинфицировать.
Детская больница напоминает, что безопасные праздники начинаются с внимательности и соблюдения простых правил безопасности: присмотра за детьми возле костра и водоемов, достаточного потребления жидкости, защиты от солнца и насекомых, а также выбора подходящей одежды.
Режим работы Детской больницы в праздничные дни
22 июня Детская больница будет работать в обычном режиме, рабочий день переноситься не будет.
27 июня консультации и обследования будут проводиться по субботнему графику. Колл-центр работать не будет (запись и отмена визитов будут доступны только в электронном виде, как и по субботам).
В праздничные дни — 23 и 24 июня — Амбулаторный центр здоровья работать не будет.
Центр неотложной медицинской помощи Детской больницы работает круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Дополнительную информацию о здоровье детей и подростков можно найти на портале Veselapasaule.lv.