Праздники без паники: где и как получить медицинскую помощь ребенку на выходных

Если ребенок ранее не посещал Детскую больницу, записаться через Портал пациента на консультацию педиатра в острых случаях будет невозможно, поскольку идентификация личности проводится специалистами по обслуживанию клиентов только в рабочее время по будням. Однако по-прежнему можно получить очную консультацию педиатра в острой ситуации без предварительной записи, в порядке живой очереди, в филиале «Гайльэзерс» на улице Юглас, 20. Консультации доступны ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 8:00 до 21:00.