Поездки в Юрмалу были традицией: что рассказала вдова погибшего в Латвии литовского мотоциклиста

12 июня во второй половине дня 48-летний Рамунас Манюшис выехал на мотоцикле из своего дома в Игналине и направился в Юрмалу. Однако до пункта назначения он так и не добрался. После исчезновения мужчину объявили в розыск. По имеющейся информации, маршрут Рамунаса проходил через Даугавпилс, после чего он свернул на шоссе в сторону Нереты и далее должен был продолжить путь к Юрмале. Несколько дней латвийская полиция обследовала этот участок дорог, однако поиски не приносили результата.