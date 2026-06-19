Поездки в Юрмалу были традицией: что рассказала вдова погибшего в Латвии литовского мотоциклиста
Почти неделю жена пропавшего литовского мотоциклиста десятки раз ездила по дорогам Латвии в надежде найти мужа живым. В четверг ее худшие опасения подтвердились — 48-летнего мужчину обнаружили погибшим в придорожной траве, сообщает передача "Degpunktā".
Литовские и латвийские правоохранители несколько дней разыскивали без вести пропавшего мотоциклиста, который, предположительно, исчез на территории Латвии. В четверг утром трагические поиски завершились — в волости Маззалве Айзкраукльского края мужчину обнаружили погибшим.
12 июня во второй половине дня 48-летний Рамунас Манюшис выехал на мотоцикле из своего дома в Игналине и направился в Юрмалу. Однако до пункта назначения он так и не добрался. После исчезновения мужчину объявили в розыск. По имеющейся информации, маршрут Рамунаса проходил через Даугавпилс, после чего он свернул на шоссе в сторону Нереты и далее должен был продолжить путь к Юрмале. Несколько дней латвийская полиция обследовала этот участок дорог, однако поиски не приносили результата.
Лишь в четверг поступило сообщение о страшной находке на 29-м километре автодороги P73 Вецумниеки — Нерета — Субате. По предварительным данным, мотоциклист съехал с проезжей части и оказался в высокой придорожной траве, где его долгое время никто не замечал. Густая растительность и заросли могли стать причиной того, что тело и мотоцикл оставались незамеченными несколько дней. Не исключено, что погибшего первым увидел внимательный водитель или работник дорожной службы, занимавшийся покосом травы вдоль дороги.
Причины, по которым Рамунас съехал с дороги, пока неизвестны. Государственная полиция Латвии не комментирует обстоятельства происшествия, поскольку расследование продолжается.
Супруга погибшего Юрате рассказала, что за последнюю неделю почти десять раз приезжала в Латвию и самостоятельно объезжала Неретское шоссе в надежде найти мужа. С каждой безуспешной поездкой надежда увидеть его живым становилась все меньше.
По словам женщины, ее супруг никогда не исчезал без предупреждения, не злоупотреблял алкоголем и всегда был ответственным человеком. «Эти дни были ужасными. Но я понимала, что он никогда просто так не пропадает, никогда не уходит куда-то гулять или выпивать. Такого никогда не было. Поэтому я уже думала, что произошло что-то очень плохое. Так и случилось», — рассказала Юрате.
Она также подчеркнула, что Рамунас считался опытным и осторожным мотоциклистом. У него не было серьезных проблем со здоровьем, а также каких-либо инцидентов во время управления мотоциклом в прошлом.
Поездки в Юрмалу были для семьи многолетней традицией, а сам Рамунас особенно любил такие путешествия. «Без друзей, просто один. Если мы ехали на машине, то вдвоем. А на мотоцикле он очень хотел ездить сам, это была его мечта», — вспоминает жена погибшего.
Завершая разговор, Юрате обратилась ко всем любителям дальних поездок на мотоциклах с призывом не отправляться в путь в одиночку или хотя бы пользоваться GPS-трекерами. «Ребята, не ездите одни. Или используйте GPS, чтобы вас могли найти как можно быстрее и как можно раньше», — сказала она.
Расследование обстоятельств трагического ДТП продолжается. Пока правоохранительные органы не сообщают, что именно стало причиной съезда мотоцикла с дороги и гибели водителя.