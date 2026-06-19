Стало известно, когда страны ЕС полностью избавятся от российского газа

Хотя ЕС проголосовал за прекращение импорта российского газа к 2027 году в ответ на войну России против Украины, несколько компаний из ЕС, имеющих долгосрочные контракты на российский СПГ, заявили, что эти правила в сочетании с санкциями против России не дают четкого ответа на вопрос, смогут ли компании перенаправлять эти грузы покупателям за пределами ЕС.