Стало известно, когда страны ЕС полностью избавятся от российского газа
Согласно письму, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters, компаниям, базирующимся в ЕС, со следующего года будет запрещено продавать российский сжиженный природный газ (СПГ), даже если покупатели находятся за пределами ЕС.
"Новые правила запрещают компаниям торговать российским СПГ или реализовывать его в третьих странах, поскольку не имеет значения, предназначен ли российский СПГ для ЕС или нет", — говорится в письме из офиса комиссара ЕС по вопросам энергетики Дана Йоргенсена, адресованном компании Poten and Partners.
Хотя ЕС проголосовал за прекращение импорта российского газа к 2027 году в ответ на войну России против Украины, несколько компаний из ЕС, имеющих долгосрочные контракты на российский СПГ, заявили, что эти правила в сочетании с санкциями против России не дают четкого ответа на вопрос, смогут ли компании перенаправлять эти грузы покупателям за пределами ЕС.
"Перевозка российского СПГ операторами Союза, независимо от конечного пункта назначения, запрещена в контексте запрета на СПГ", — говорится в письме.
В прошлом году ЕС импортировал 14,94 млн метрических тонн из проекта "Ямал СПГ" в западной Арктике России, и, судя по всему, в этом году этот показатель вырастет.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Латвия на 10 лет зарезервировала мощности Клайпедского СПГ-терминала.