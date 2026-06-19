Стало известно, когда страны ЕС полностью избавятся от российского газа
Фото: Shutterstock
Европа уже может полностью обойтись без российского газа.
В мире

Стало известно, когда страны ЕС полностью избавятся от российского газа

Отдел новостей

Otkrito.lv

Согласно письму, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters, компаниям, базирующимся в ЕС, со следующего года будет запрещено продавать российский сжиженный природный газ (СПГ), даже если покупатели находятся за пределами ЕС.

"Новые правила запрещают компаниям торговать российским СПГ или реализовывать его в третьих странах, поскольку не имеет значения, предназначен ли российский СПГ для ЕС или нет", — говорится в письме из офиса комиссара ЕС по вопросам энергетики Дана Йоргенсена, адресованном компании Poten and Partners.

Хотя ЕС проголосовал за прекращение импорта российского газа к 2027 году в ответ на войну России против Украины, несколько компаний из ЕС, имеющих долгосрочные контракты на российский СПГ, заявили, что эти правила в сочетании с санкциями против России не дают четкого ответа на вопрос, смогут ли компании перенаправлять эти грузы покупателям за пределами ЕС.

"Перевозка российского СПГ операторами Союза, независимо от конечного пункта назначения, запрещена в контексте запрета на СПГ", — говорится в письме.

В прошлом году ЕС импортировал 14,94 млн метрических тонн из проекта "Ямал СПГ" в западной Арктике России, и, судя по всему, в этом году этот показатель вырастет.

Темы

ReutersOtkrito.lvЛатвияГАЗ

Другие сейчас читают