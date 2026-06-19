ФОТО: в центре Риги обновили сквер - теперь там можно играть в шахматы и настольный теннис
Продолжая работы по улучшению городской среды, Рижское самоуправление завершило благоустройство сквера на улицах Аристида Бриана и Палидзибас. В результате работ сквер стал более функциональным и доступным для разных групп жителей.
«Город становится красивее не за один день, а с каждым приведенным в порядок сквером, каждой новой скамейкой и каждым местом, где его жители могут качественно проводить свободное время. Радует, что средства, сэкономленные в других проектах, мы можем направить на приведение в порядок городской инфраструктуры», — говорит председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц.
Для отдыха и проведения свободного времени в сквере установлены два стола для пикника, бетонный уличный стол для настольного тенниса и два шахматных столика. Также на территории появились пять новых урн, две велопарковки, а также 16 новых одноместных и трехместных парковых кресел и скамеек.
После установки элементов благоустройства в сквере также обновили покрытие территории примерно на 85 квадратных метрах. На части территории уложили экологическое брусчатое покрытие, бетонную брусчатку и асфальтобетонное покрытие, а в местах, где это было необходимо, восстановили газон.
Выполненные улучшения делают сквер более привлекательным, функциональным и удобным как для жителей окрестностей, так и для гостей города.
Общие расходы, связанные с благоустройством территории, составили 58 878,57 евро без НДС.
Работы по благоустройству территории выполнил Департамент жилья и окружающей среды, основываясь на технической спецификации Департамента городского развития.