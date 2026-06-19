ФОТО: в центре Риги обновили сквер - теперь там можно играть в шахматы и настольный теннис

«Город становится красивее не за один день, а с каждым приведенным в порядок сквером, каждой новой скамейкой и каждым местом, где его жители могут качественно проводить свободное время. Радует, что средства, сэкономленные в других проектах, мы можем направить на приведение в порядок городской инфраструктуры», — говорит председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц.