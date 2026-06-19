Так какая же погода нас ждет на Лиго? Синоптики дали свой прогноз на длинные выходные

В ночь на воскресенье, самую короткую в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже +15..+19 градусов, лишь местами в восточных краях воздух остынет до +13 градусов.