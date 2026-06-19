В Spice предупредили покупателей о специальном праздничном графике работы
В праздничные выходные на Лиго и Янов день торговые центры Spice Life и Spice Style изменят график работы.
В день Лиго, 23 июня, торговые центры будут открыты с 10:00 до 18:00. В Янов день, 24 июня, они будут закрыты. В обычном режиме Spice Life и Spice Style снова начнут работать 25 июня — с 10:00 до 21:00.
Изменится и график работы гипермаркета Rimi в Spice Style. 22 июня он будет открыт с 08:00 до 23:00, 23 июня — с 08:00 до 21:00, а 24 июня — с 11:00 до 22:00.
Посетителей призывают заранее планировать покупки, чтобы подготовка к праздникам прошла без спешки.
При этом в Spice напоминают, что график работы банков Citadele, SEB и Swedbank, а также Veselības Centrs 4 и лаборатории E. Gulbja в праздничные дни может отличаться от графика работы торгового центра. Актуальную информацию можно проверить на сайте Spice в профиле каждого поставщика услуг.