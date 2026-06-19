Латвия предупредила, что откажется от участия в крупном международном мероприятии, если там будет Россия
Министр культуры Наурис Пунтулис от имени Латвии направил организаторам 20-й Международной архитектурной биеннале в Венеции заявку на участие страны в мероприятии, одновременно указав, что Латвия оставляет за собой право отказаться от участия, если на биеннале будет представлена и государство-агрессор Россия.
В настоящее время идет этап подачи заявок, когда все страны направляют организаторам Венецианской биеннале письма об участии и заявляют желаемые выставочные пространства. После встречи с представителями Национального совета по архитектуре, состоявшейся в начале июня, министр решил, что латвийская сторона направит заявку на резервирование помещений в соответствии с установленными сроками, однако включит в нее жесткую оговорку о том, что Латвия оставляет за собой право отозвать свое участие в биеннале, если «несмотря на коллективные возражения ряда стран против участия России в Венецианской архитектурной биеннале, организаторы биеннале 2027 года все же допустят ее участие».
В письме министра Науриса Пунтулиса президенту Фонда Венецианской биеннале от имени латвийских архитекторов, художников и деятелей культуры подчеркивается, что участие Российской Федерации в 20-й Международной архитектурной выставке Венецианской биеннале в 2027 году недопустимо, поскольку ценности, которые представляют архитектура и искусство, — открытость, диалог, человеческое достоинство и свобода — несовместимы с участием государства, ведущего агрессивную войну.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что страны Балтии провели на Венецианской биеннале марш в поддержку Украины.