Латвия предупредила, что откажется от участия в крупном международном мероприятии, если там будет Россия

В настоящее время идет этап подачи заявок, когда все страны направляют организаторам Венецианской биеннале письма об участии и заявляют желаемые выставочные пространства. После встречи с представителями Национального совета по архитектуре, состоявшейся в начале июня, министр решил, что латвийская сторона направит заявку на резервирование помещений в соответствии с установленными сроками, однако включит в нее жесткую оговорку о том, что Латвия оставляет за собой право отозвать свое участие в биеннале, если «несмотря на коллективные возражения ряда стран против участия России в Венецианской архитектурной биеннале, организаторы биеннале 2027 года все же допустят ее участие».