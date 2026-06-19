Температура воды в Латвии: хотите искупаться? Подумайте дважды!
Утро в Латвии встречает купальщиков ледяной водой: в реках, озерах и море всего 14–19 градусов, но синоптики обещают быстрое потепление.
В портах Лиепаи, Вентспилса, Салацгривы и Скулте температура воды составляет около 17 градусов, в Даугавгриве она на градус ниже, а на Курземском побережье Рижского залива - около 14 градусов.
По данным самоуправлений, температура воды на официальных морских пляжах в Лиепае, Вентспилсе, Юрмале, Риге и Саулкрасты в четверг составляла около 15 градусов.
В озерах и водохранилищах температура воды в среднем достигает 17-18 градусов.
Температура воды в крупнейших реках составляет 16-19 градусов, в малых реках около 15 градусов.
Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в реках в основном будет понижаться. С потеплением погоды вода в водоемах будет прогреваться быстрее.
Напоминаем, что комфортная температура для купания в открытых водоемах (море, река, озеро) составляет +22°C...+25. Температура ниже +18 подходит только для закаленных людей и коротких окунаний, поскольку есть риск судорог.