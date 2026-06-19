Водителей предупреждают о пробках на выезде из Риги: где будут самые большие задержки

Одновременно в компании отмечают как одно из наиболее значимых изменений, которое сегодня может разгрузить транспортный поток в одном из самых загруженных пригородных направлений, улучшение ситуации на Бауском шоссе (A7). В пятницу на въезде в Ригу для движения без ограничений будут открыты обе проезжие части. Однако предприятие напоминает, что строительные работы на этом участке продолжатся до начала июля, поэтому водителям по-прежнему следует учитывать возможность кратковременных ограничений движения.