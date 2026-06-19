Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Конец рабочей недели будет солнечным и теплым
В пятницу в Латвии будет довольно солнечная и тёплая погода, прогнозируют синоптики.
Местами в Земгале и в восточной части страны возможен кратковременный дождь. При слабом до умеренного ветре с запада, северо-запада температура воздуха поднимется до +19..+24 градусов.
В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная пятница, будет дуть слабый западный ветер, который сменится северным. Температура воздуха поднимется до +23 градусов, но у моря не превысит +20 градусов.