Конец рабочей недели будет солнечным и теплым
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Конец рабочей недели будет солнечным и теплым

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В пятницу в Латвии будет довольно солнечная и тёплая погода, прогнозируют синоптики.

Местами в Земгале и в восточной части страны возможен кратковременный дождь. При слабом до умеренного ветре с запада, северо-запада температура воздуха поднимется до +19..+24 градусов.

В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная пятница, будет дуть слабый западный ветер, который сменится северным. Температура воздуха поднимется до +23 градусов, но у моря не превысит +20 градусов.

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