В Риге 24 июня сохраняется бесплатный проезд в общественном транспорте
Фото: Shutterstock, коллаж - Otkrito.lv
Сегодня в Риге можно ездить бесплатно.
В Латвии

В Риге 24 июня сохраняется бесплатный проезд в общественном транспорте

Отдел информации

Otkrito.lv

Сегодня, 24 июня, проезд в столичном общественном транспорте остается бесплатным для всех пассажиров. Бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями можно было также накануне, 23 июня.

С 22 по 24 июня общественный транспорт в Риге курсирует по расписанию выходного дня. В перенесенный рабочий день, в субботу, 27 июня, транспорт будет ходить по расписанию рабочего дня.

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