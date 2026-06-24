Сегодня в Риге можно ездить бесплатно.
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В Риге 24 июня сохраняется бесплатный проезд в общественном транспорте
Сегодня, 24 июня, проезд в столичном общественном транспорте остается бесплатным для всех пассажиров. Бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями можно было также накануне, 23 июня.
С 22 по 24 июня общественный транспорт в Риге курсирует по расписанию выходного дня. В перенесенный рабочий день, в субботу, 27 июня, транспорт будет ходить по расписанию рабочего дня.