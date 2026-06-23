Сегодня и завтра транспорт в Риге бесплатный, ночью будут дополнительные рейсы

С 22 по 24 июня общественный транспорт курсирует по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день, в субботу, 27 июня, будет ходить по расписанию рабочего дня. Сегодня и завтра все пассажиры могут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно.