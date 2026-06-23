Сегодня и завтра транспорт в Риге бесплатный, ночью будут дополнительные рейсы
В ночь на Лиго в Риге запустят дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы жители и гости города могли после праздничных мероприятий добраться домой. Сегодня, 23 июня, и завтра, 24 июня, проезд в столичном общественном транспорте будет бесплатным для всех пассажиров.
С 22 по 24 июня общественный транспорт курсирует по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день, в субботу, 27 июня, будет ходить по расписанию рабочего дня. Сегодня и завтра все пассажиры могут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно.
В ночь с 23 на 24 июня также будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Изменения коснутся и времени работы клиентских центров, а также оплаты муниципальных платных автостоянок.
Дополнительные рейсы будут обеспечены в связи с праздничными мероприятиями в ночь Лиго в Зеленом театре Межапарка, Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе.
Дополнительные рейсы в ночь Лиго будут организованы:
- на автобусных маршрутах №2 — до Мангальсалы, №11, объединенном маршруте №12, 23 и 26 — через Каменный мост, а также на маршрутах №18, 25, 48, 50 и 51;
- на трамвайных маршрутах №11 и 14;
- на троллейбусном маршруте №14.
Дополнительные рейсы на ночных маршрутах:
- N1, N4, N6 и N10 — в 00:30, 01:30, 02:30 и 03:30 из центра;
- N2 — в 04:40 из Вецмилгрависа;
- N3 — в 00:40, 02:00, 03:20 и 04:40 из центра, а также в 01:20, 02:40 и 04:00 из Даугавгривы.
Автобусы маршрута N7 в направлении центра будут останавливаться на остановке 15-го троллейбуса «Латвийский университет». Они будут курсировать из Кенгарагса по маршруту до улицы Меркеля, далее по улице Меркеля, улице Инжениеру и бульвару Райниса до конечной остановки «Центральный вокзал».
На дополнительных рейсах автобусы объединенного маршрута №12, 23 и 26 в направлении Зиедониса, Катлакалнса и Баложи, а также автобусы маршрута №25 в направлении Марупе будут останавливаться на остановке «Привокзальная площадь», где ежедневно останавливаются другие автобусы в направлении Пардаугавы и троллейбусы маршрутов №9 и 27.
На дополнительных рейсах в направлении Дарзини автобусы маршрута №18 будут останавливаться на остановке «Привокзальная площадь», где ежедневно останавливаются троллейбусы маршрута №35.
На автобусном маршруте №2 дополнительные рейсы будут выполняться по маршруту 2-го автобуса до диспетчерского пункта Вецмилгрависа, после чего автобусы продолжат движение до Мангальсалы и обратно.