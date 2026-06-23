Как торговые центры и магазины работают 23 и 24 июня

23 июня, в день Лиго, магазины Domina Shopping будут работать по сокращенному графику — с 10.00 до 17.00. Продуктовый гипермаркет Maxima XXX будет открыт с 8.00 до 21.00. Кинотеатр Apollo Kino будет работать с 10.00 до 18.00, парк развлечений Skypark Domina — с 10.00 до 17.00, спортивный клуб MyFitness — с 8.00 до 16.00. Latvijas Pasts в этот день будет работать с 10.00 до 17.00.