Как торговые центры и магазины работают 23 и 24 июня
Сегодня, 23 июня, в день Лиго, торговые центры и магазины в Латвии работают по измененному графику. Часть магазинов закроется раньше обычного, а 24 июня, в Янов день, многие торговые места будут закрыты.
Lidl
23 июня, на Лиго, магазины будут работать с 8.30 до 20.30, а 24 июня, в Янов день, — с 9.00 до 22.00. В понедельник, 22 июня, график останется обычным.
Domina Shopping
23 июня, в день Лиго, магазины Domina Shopping будут работать по сокращенному графику — с 10.00 до 17.00. Продуктовый гипермаркет Maxima XXX будет открыт с 8.00 до 21.00. Кинотеатр Apollo Kino будет работать с 10.00 до 18.00, парк развлечений Skypark Domina — с 10.00 до 17.00, спортивный клуб MyFitness — с 8.00 до 16.00. Latvijas Pasts в этот день будет работать с 10.00 до 17.00.
24 июня, в Янов день, магазины Domina Shopping будут закрыты. При этом Maxima XXX будет открыта с 10.00 до 22.00, Apollo Kino — с 12.00 до 22.00, а Skypark Domina — с 12.00 до 20.00. Спортивный клуб MyFitness и Latvijas Pasts 24 июня будут закрыты.
Посетителей также обращают внимание на то, что 23 и 24 июня будут закрыты филиалы Swedbank и Citadele, а услуги Centrālā laboratorija будут недоступны.
Maxima
Изменится и график работы магазинов Maxima. В компании поясняют, что праздничный график вводится для того, чтобы сотрудники могли провести больше времени с близкими. Покупателей призывают заранее спланировать покупки к Лиго и Янову дню.
В день Лиго, 23 июня, магазины Maxima будут открыты до 21.00. В Янов день, 24 июня, они откроются в 10.00.
Подробная информация о времени работы каждого магазина доступна у входов в магазины, а также на домашней странице Maxima.
AKROPOLE
В AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa магазины и места оказания услуг 23 июня будут работать с 10.00 до 20.00. 24 июня они будут закрыты. При этом график отдельных магазинов и услуг будет отличаться.
В AKROPOLE Alfa на Бривибас гатве, 372, магазин Rimi 23 июня будет работать с 8.00 до 21.00, а 24 июня — с 11.00 до 22.00. MyFitness 23 июня будет открыт с 8.00 до 18.00, а 24 июня будет закрыт. Кинотеатр Cinamon 23 июня будет работать с 10.00 до 20.00, а 24 июня — с 12.00 до 22.00. Centrālā Laboratorija 23 и 24 июня будет закрыта.
Филиал Swedbank в AKROPOLE Alfa 23 июня будет работать с 10.00 до 19.00, а 24 июня будет закрыт. SEB будет закрыт 22, 23 и 24 июня, а 27 июня будет работать с 10.00 до 19.00.
В AKROPOLE Rīga на улице Латгалес, 257, Maxima XXX 23 июня будет работать с 8.00 до 22.00, а 24 июня — с 9.00 до 23.00. Lemon GYM в праздничные дни продолжит работать круглосуточно. Apollo Kino 23 июня будет открыт с 10.00 до 18.00, а 24 июня — с 12.00 до 22.30. Euroaptieka 23 и 24 июня будет работать с 9.00 до 20.00.
Медицинский центр VC4 в AKROPOLE Rīga 23 июня будет работать с 8.00 до 19.00, а 24 июня будет закрыт. Филиалы коммерческих банков 23 июня будут открыты с 10.00 до 19.00, а 24 июня будут закрыты.
Жителям советуют заранее проверить график нужного магазина или услуги, поскольку в праздничные дни время работы может отличаться не только между торговыми центрами, но и между отдельными арендаторами.
Spice
В день Лиго, 23 июня, торговые центры будут открыты с 10:00 до 18:00. В Янов день, 24 июня, они будут закрыты. В обычном режиме Spice Life и Spice Style снова начнут работать 25 июня — с 10:00 до 21:00.
Изменится и график работы гипермаркета Rimi в Spice Style. 22 июня он будет открыт с 08:00 до 23:00, 23 июня — с 08:00 до 21:00, а 24 июня — с 11:00 до 22:00.
При этом в Spice напоминают, что график работы банков Citadele, SEB и Swedbank, а также Veselības Centrs 4 и лаборатории E. Gulbja в праздничные дни может отличаться от графика работы торгового центра. Актуальную информацию можно проверить на сайте Spice в профиле каждого поставщика услуг.
Rīga Plaza
23 июня Rīga Plaza будет открыта с 10:00 до 18:00, а продуктовый магазин Maxima XXX — с 8:00 до 21:00.
24 июня Rīga Plaza будет закрыта, однако продуктовый магазин Maxima XXX будет работать с 10:00 до 22:00. Также будут открыты ресторан KFC — с 12:00 до 22:00 — и кинотеатр Apollo Kino — с 12:00 до 22:00.
Изменится и график работы отдельных заведений. 23 июня MyFitness будет открыт с 8:00 до 16:00, KFC — с 10:00 до 19:00, Apollo Kino — с 10:00 до 18:00, O’Learys и Čili Pizza — с 10:00/11:00 до 18:00, Gan Bei — с 10:00 до 19:00. Художественная галерея ART RC будет закрыта.
24 июня MyFitness, O’Learys, Čili Pizza, Gan Bei и художественная галерея ART RC работать не будут.