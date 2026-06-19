В Domina Shopping меняется график работы на Лиго: что нужно знать посетителям
Фото: Shutterstock
Domina Shopping предупредила о важных изменениях на Лиго и Янов день.
В Латвии

В Domina Shopping меняется график работы на Лиго: что нужно знать посетителям

Отдел информации

Otkrito.lv

С приближением праздников Лиго и Янова дня торговый центр Domina Shopping призывает посетителей ознакомиться с запланированными изменениями в графике работы в праздничный период.

23 июня, в день Лиго:

  • магазины Domina Shopping будут работать по сокращенному графику — с 10.00 до 17.00;
  • продуктовый гипермаркет Maxima XXX будет открыт с 8.00 до 21.00;
  • кинотеатр Apollo Kino будет работать с 10.00 до 18.00;
  • парк развлечений Skypark Domina будет открыт с 10.00 до 17.00;
  • спортивный клуб MyFitness будет работать с 8.00 до 16.00;
  • Latvijas Pasts будет работать с 10.00 до 17.00.

24 июня, в Янов день:

  • магазины Domina Shopping будут закрыты;
  • продуктовый гипермаркет Maxima XXX будет открыт с 10.00 до 22.00;
  • кинотеатр Apollo Kino будет работать с 12.00 до 22.00;
  • парк развлечений Skypark Domina будет открыт с 12.00 до 20.00;
  • спортивный клуб MyFitness будет закрыт;
  • Latvijas Pasts будет закрыт.

Посетителей также обращают внимание на то, что 23 и 24 июня будут закрыты филиалы Swedbank и Citadele, а услуги Centrālā laboratorija будут недоступны.

Темы

Centrālā laboratorijaApollo KinoLatvijas PastsЛигоЯнов деньCitadeleSwedbankDomina ShoppingMaximaMyFitness

Другие сейчас читают