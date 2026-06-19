"На той стороне никто не хочет мира": Кулбергс в Брюсселе высказался о переговорах с Россией
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Европейскому союзу нет смысла спешить с контактами с Москвой, пока Россия не показывает готовности к миру.
В последнее время европейские лидеры активизировали обсуждения возможности прямых переговоров с Россией по поводу войны в Украине после дипломатической изоляции Москвы, последовавшей за ее нападением на Украину в феврале 2022 года. Однако единой позиции по этому вопросу нет, сообщает Reuters.
«Прежде всего, на другой стороне должен быть кто-то, кто готов к миру. К сожалению, на той стороне никто не хочет мира... Нет смысла в контакте, если другая сторона, Россия, не хочет мира», — заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, прибывая на саммит Европейского союза в Брюсселе.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам, что было бы «гораздо лучше вступать в процесс», если появятся позитивные сигналы со стороны России — например, признаки того, что Москва готова начать мирные переговоры или согласиться на прекращение огня.
«Пока я не вижу никаких позитивных сигналов со стороны России, поэтому мой вопрос — чего мы хотим добиться», — сказал Науседа.
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен также заявил, что Россия не демонстрирует готовности к переговорам, и отметил, что не считает возможным скорое начало мирных переговоров.
«У нас в Нидерландах совершенно нет такого впечатления. Мы видим, что в последнее время россияне не проявляли какого-либо серьезного интереса», — сказал Йеттен.
Один из представителей ЕС, говоривший на условиях анонимности, в среду сообщил, что краткие контакты, установленные офисом Антониу Кошты, были направлены на то, чтобы «открыть каналы коммуникации», при этом «по существу ничего не обсуждалось».
В то же время некоторые выступают за взаимодействие с Москвой.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что хотел бы сохранять открытыми каналы коммуникации — независимо от их уровня. Однако даже он скептически оценил готовность Москвы обсуждать мир.
«У меня нет впечатления, что Россия, и в особенности президент России Путин, приходит за стол переговоров для того, чтобы обсуждать мирное решение», — сказал Штокер.
Ранее на этой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала назначить единого спецпредставителя Европейского союза, который занимался бы контактами с Россией по Украине.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед журналистами перед встречей с лидерами ЕС на саммите, сосредоточился на открытии в понедельник первого этапа переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Это важный шаг в стремлении Киева закрепиться в западных политических структурах на фоне продолжающейся российской агрессии.