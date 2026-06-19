"На той стороне никто не хочет мира": Кулбергс в Брюсселе высказался о переговорах с Россией

«Прежде всего, на другой стороне должен быть кто-то, кто готов к миру. К сожалению, на той стороне никто не хочет мира... Нет смысла в контакте, если другая сторона, Россия, не хочет мира», — заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, прибывая на саммит Европейского союза в Брюсселе.