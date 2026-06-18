Смерть на железной дороге под Ригой: обстоятельства гибели 29-летнего мужчины вызывают вопросы
В четверг рано утром трагически погиб 29-летний мужчина, который попал под поезд в Марупе. Известно, что человек переходил железнодорожные пути в месте, где это запрещено, и, возможно, сознательно подверг себя опасности.
Пассажиры, ехавшие на поезде Елгава — Рига незадолго до восьми утра, на долгое время остались между станциями «Тирайне» и «Туриба». Людей попросили оставаться в вагонах до тех пор, пока транспорту не разрешат продолжить движение. На путях был сбит мужчина, сообщает «Degpunktā».
«По имеющейся у нас информации, при приближении поезда на путях находился человек. Как только машинист заметил человека, было начато экстренное торможение и подан звуковой сигнал. Но, к сожалению, предотвратить это происшествие не удалось. На место были вызваны службы, и движение поезда смогли возобновить только после того, как все службы завершили свою работу».
Тело мужчины находилось недалеко от места, где оборудован официальный переход через железнодорожные пути. Сначала можно было предположить, что человек переходил именно там, но не заметил поезд. Живущие поблизости люди рассказывают, что в основном все переходят пути в предназначенном для этого месте, поскольку в других местах это неудобно из-за высокой травы, к тому же приходится подниматься на небольшой склон.
Мужчина находился на путях в месте, где переходить их не предусмотрено. Возможно, он провел там некоторое время, что позволяет предположить, что человек стоял на путях сознательно. В результате столкновения пешеход получил смертельные травмы. Более детально обстоятельства происшествия будут расследовать правоохранители, в том числе с использованием видеозаписей с камер поезда.