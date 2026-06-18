Смерть на железной дороге под Ригой: обстоятельства гибели 29-летнего мужчины вызывают вопросы

Тело мужчины находилось недалеко от места, где оборудован официальный переход через железнодорожные пути. Сначала можно было предположить, что человек переходил именно там, но не заметил поезд. Живущие поблизости люди рассказывают, что в основном все переходят пути в предназначенном для этого месте, поскольку в других местах это неудобно из-за высокой травы, к тому же приходится подниматься на небольшой склон.