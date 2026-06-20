Покупка и продажа подержанных авто в Латвии изменится - что решил Европарламент
Европейский парламент окончательно одобрил новый регламент, который предусматривает обязательное использование переработанных материалов при производстве автомобилей, новые правила продажи подержанных машин, расширенную ответственность производителей за утилизацию транспорта и запрет экспорта автомобилей, признанных утильными.
В дальнейшем новые транспортные средства в Евросоюзе должны будут конструироваться таким образом, чтобы по окончании срока их службы можно было демонтировать как можно больше деталей и компонентов. Кроме того, при производстве автомобилей необходимо будет использовать переработанные материалы.
В течение шести лет пластик, используемый в транспортных средствах, должен будет содержать не менее 15% переработанного сырья, а через десять лет эта доля должна вырасти до 25%.
При этом не менее 20% этого переработанного пластика должно быть получено из утилизированных транспортных средств или бывших в употреблении автозапчастей, чтобы создать так называемый замкнутый цикл. На основании технико-экономических обоснований Комиссия может установить аналогичные цели по переработке и для других материалов, таких как сталь, алюминий, магний и критически важное сырье.
Продажа подержанных автомобилей в ЕС
При продаже подержанного автомобиля предприятия должны будут подтверждать, что он не признан утильным или имеет действующий сертификат техосмотра. В случае сделок между частными лицами такой документ потребуется только в том случае, если страховая компания признала автомобиль экономически не подлежащим восстановлению или если продажа полностью осуществляется через цифровую платформу.
Снятие автомобилей с эксплуатации
Через три года после вступления в силу новых правил для производителей будет введена расширенная ответственность: они должны будут по всему ЕС покрывать расходы на сбор и переработку выведенных из эксплуатации транспортных средств.
Правила экспорта подержанных автомобилей
Для решения проблемы так называемых "пропавших автомобилей" и предотвращения их незаконной утилизации и разборки через пять лет после вступления регламента в силу будет запрещен экспорт из Европы транспортных средств, подлежащих утилизации.
Докладчики Йенс Гизеке (ЕНП, Германия, комитет по окружающей среде) и Паулюс Саударгас (ЕНП, Литва, комитет по внутреннему рынку и защите прав потребителей) заявили, что это решение ускорит переход автомобильной промышленности к экономике замкнутого цикла. "Это поможет повысить нашу ресурсную безопасность, принесет пользу окружающей среде и обеспечит устойчивое развитие. Мы ставим перед автопроизводителями новые, но реалистичные цели. Кроме того, мы сокращаем бюрократию и обеспечиваем более справедливую конкуренцию".
Теперь новый регламент должен официально утвердить Совет Европейского союза. После этого законодательный акт будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза и вступит в силу. Новые правила начнут применяться через 24 месяца.