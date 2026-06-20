Покупка и продажа подержанных авто в Латвии изменится - что решил Европарламент

При этом не менее 20% этого переработанного пластика должно быть получено из утилизированных транспортных средств или бывших в употреблении автозапчастей, чтобы создать так называемый замкнутый цикл. На основании технико-экономических обоснований Комиссия может установить аналогичные цели по переработке и для других материалов, таких как сталь, алюминий, магний и критически важное сырье.