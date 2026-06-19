Эстонцы покорили высочайшую вершину Северной Америки, на которой недавно разбились три латвийских альпиниста

Переходы из одного лагеря в другой часто занимали до восьми часов и требовали большой физической выносливости. Залогом успешного штурма вершины была и правильная акклиматизация, поэтому команда провела несколько дней, привыкая к высоте. Горная болезнь также дала о себе знать во время экспедиции, но серьезных проблем со здоровьем удалось избежать. Самыми значительными травмами за все время восхождения стали мозоли и солнечные ожоги.