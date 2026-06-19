Эстонцы покорили высочайшую вершину Северной Америки, на которой недавно разбились три латвийских альпиниста
В середине июня эстонская экспедиция в составе пяти человек достигла вершины Денали – самой высокой горы Северной Америки, расположенной на Аляске.
В экспедиции приняли участие Аллан Тоби, Кристен Тамм, Эрки Лийвамяги, Аллар Туй и Элис Каурсон. Гора Денали на Аляске, которую многие до сих пор знают как Мак-Кинли, является высочайшей вершиной всей Северной Америки. Альпинисты достигли вершины 12 июня и успешно завершили экспедицию 16 июня.
Путь эстонцев начался с базового лагеря на леднике Кахилтна на Аляске, куда команду доставил специальный самолет, оборудованный лыжами для посадки на ледник. Оттуда началось восхождение по маршруту West Buttress (Западный контрфорс), где альпинистов ждали ледники, высота, холод и быстро меняющиеся горные условия.
Особенность экспедиции на Денали заключается в том, что все необходимое для похода – еду, палаточное и личное снаряжение – альпинистам приходится нести на себе. Каждый член команды передвигался с рюкзаком и санями, перевозя около 60 килограммов снаряжения. Каждый метр высоты приходилось преодолевать со всем запасом для жизнеобеспечения, пополнить который в следующих лагерях было невозможно.
Помимо физической нагрузки, приходилось бороться и с экстремальным холодом. В верхних лагерях и в день штурма вершины температура могла опускаться почти до -30°C, а с учетом ветра – еще ниже. Обморожения – одна из самых частых проблем на Денали, поэтому альпинисты использовали специальные трехслойные высокогорные ботинки.
Переходы из одного лагеря в другой часто занимали до восьми часов и требовали большой физической выносливости. Залогом успешного штурма вершины была и правильная акклиматизация, поэтому команда провела несколько дней, привыкая к высоте. Горная болезнь также дала о себе знать во время экспедиции, но серьезных проблем со здоровьем удалось избежать. Самыми значительными травмами за все время восхождения стали мозоли и солнечные ожоги.
Прямо перед отправлением на Денали эстонская команда получила известие о гибели трех латвийских альпинистов. А уже во время пребывания эстонцев на горе погиб рейнджер национального парка Денали, упавший в ледниковую трещину при переходе между лагерями.
День штурма вершины стал самым долгим и сложным за всю экспедицию, продлившись в общей сложности около 16 часов. С самого утра команде сопутствовала солнечная погода, и большую часть дня Денали радовала альпинистов на редкость хорошими условиями. По словам членов команды, казалось, что в тот день гора их оберегала.
Увы, к латвийским альпинистам вершина не была столь добра. Ранее Otkrito.lv сообщал о последних деталях трагедии: погибшие упали с высоты около 300 метров.