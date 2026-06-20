Россия побила сомнительный рекорд, который был установлен в Латвии 5000 лет назад

Ученые отмечают, что вспышка была особенно смертоносной для молодых людей, о чем свидетельствуют данные захоронений. По их мнению, это связано с генетическими особенностями древних штаммов, которых уже нет у современных разновидностей возбудителя. Кроме того, открытие укрепляет гипотезу о том, что первоначальными хозяевами бактерии были сурки, а сама чума возникла в Центральной или Северо-Восточной Азии, прежде чем распространиться по Евразии.