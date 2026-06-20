Россия побила сомнительный рекорд, который был установлен в Латвии 5000 лет назад
Группа исследователей сообщила, что анализ древней ДНК, полученной из останков людей, захороненных в районе озера Байкал, выявил присутствие самых древних (5500 лет назад) известных штаммов бактерии Yersinia pestis — возбудителя чумы. Ранее самый старый образец чумной бактерии был обнаружен в Латвии.
Самая страшная болезнь человечества
Ученые отмечают, что вспышка была особенно смертоносной для молодых людей, о чем свидетельствуют данные захоронений. По их мнению, это связано с генетическими особенностями древних штаммов, которых уже нет у современных разновидностей возбудителя. Кроме того, открытие укрепляет гипотезу о том, что первоначальными хозяевами бактерии были сурки, а сама чума возникла в Центральной или Северо-Восточной Азии, прежде чем распространиться по Евразии.
Следующее по древности свидетельство существования чумы датируется периодом между 5300 и 5000 лет назад и было обнаружено в Латвии — примерно в 5000 километрах от Байкала.
Чума - зоонозное заболевание — патоген, который в основном поддерживается среди грызунов, а не среди людей, но неоднократно передавался человеку с разрушительными последствиями. К таким последствиям относятся две крупнейшие пандемии, уничтожившие значительную часть населения Европы: Юстинианова чума VI века и Черная смерть XIV века, когда болезнь распространялась через укусы зараженных блох, переносимых крысами.
Полная неожиданность
Долгое время считалось, что масштабные вспышки чумы стали возможны только после перехода человечества к земледелию и образованию крупных поселений с высокой плотностью населения. Также существовало мнение, что ранние штаммы были относительно безвредными. Однако обнаружение чумы среди доисторических охотников-собирателей, живших небольшими группами в отдаленных лесных районах, опровергает эти представления.
На Байкале следы Yersinia pestis были обнаружены у 18 из 46 исследованных останков — это более высокий показатель, чем на некоторых средневековых чумных кладбищах. По словам ученых, обнаружение столь масштабной смертельной вспышки среди охотников-собирателей стало «полной неожиданностью».
Переходный этап
Ученым удалось восстановить несколько геномов Yersinia pestis, сохранившихся в зубах жертв чумы. Эти штаммы оказались очень близки к исходной форме бактерии, которая отделилась от своего эволюционного предшественника, вероятно, всего за два столетия до этого.
«Патоген, по-видимому, представляет собой переходный этап эволюции чумы — он уже был способен вызывать тяжелые заболевания, но еще не обладал полным набором адаптаций, характерных для более поздних пандемических штаммов», — отмечают исследователи.
У древних штаммов отсутствовал ген, необходимый для эффективной передачи через блох и развития характерных болезненных опухолей лимфатических узлов, которые наблюдались во время позднейших эпидемий.
Однако они содержали генетический вариант, отсутствующий у более поздних штаммов, который мог вызывать тяжелые воспалительные осложнения. Особенно уязвимыми к ним были дети. Многие из захороненных оказались детьми, в том числе родными братьями и сестрами.
Исследователи считают, что вспышку спровоцировали сурки, с которыми охотники-собиратели тесно контактировали. На других археологических памятниках в захоронениях были найдены подвески, изготовленные из передних зубов сурков. Кроме того, эти животные служили источником пищи.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в лесах Латвии обнаружено распространение очень опасной для человека болезни.