Датские военные готовятся к переброске в Латвию.
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Сегодня 08:23
Дания пообещала прислать на подмогу Латвии батальон своих военнослужащих
Осенью Дания направит в Латвию батальон численностью 850 военнослужащих, который сменит шведский контингент, размещенный в стране в рамках сил НАТО. По информации Reuters, об этом сообщил министр обороны Дании Йеппе Бруус.
«Важно, чтобы мы вносили свой вклад в сдерживание России. Все видят, как развивается ситуация, и очевидно, что это очень серьезный вопрос», — заявил Бруус журналистам.
Королевская армия Дании основана в 1614 году и сейчас насчитывает 25 тысяч военнослужащих плюс 63 тысячи резервистов.
"Европа берет на себя все большую ответственность за собственную безопасность на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа, который недавно обвинил европейских членов НАТО в недостаточной поддержке в ходе конфликта вокруг Ирана и объявил о сокращении американского военного присутствия в Германии", - комментирует агентство.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что НАТО готовит резервный план обороны Европы от России из-за вывода войск США.