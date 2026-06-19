Дания пообещала прислать на подмогу Латвии батальон своих военнослужащих

"Европа берет на себя все большую ответственность за собственную безопасность на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа, который недавно обвинил европейских членов НАТО в недостаточной поддержке в ходе конфликта вокруг Ирана и объявил о сокращении американского военного присутствия в Германии", - комментирует агентство.