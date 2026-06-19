Bolt запретил клиентам в Латвии брать напрокат машины в Янову ночь и пригрозил штрафом до 5000 евро
Компания Bolt сообщила о том, что ограничит в Латвии доступ к каршеринговым автомобилям — они будут недоступны с 22:00 23 июня до 06:00 24 июня.
Забронировать автомобиль Bolt Drive 23 июня можно будет до 22:00. Поездки, начатые до этого времени, разрешат завершить. В период с 22:00 23 июня до 06:00 24 июня в приложении Bolt будет невозможно забронировать автомобиль ни для краткосрочной, ни для долгосрочной аренды.
Правила пользования автомобилями Bolt Drive предусматривают, что арендатор несет ответственность за все, что происходит с автомобилем во время аренды. Если пользователь, управляя автомобилем агрессивно, в состоянии алкогольного опьянения или превышая скорость, стал виновником ДТП, он обязан возместить все связанные с аварией расходы. Кроме того, ему может быть назначен штраф до 2000 евро, а его профиль будет заблокирован без возможности восстановления.
Если же пользователь стал виновником ДТП и покинул место происшествия, не сообщив о случившемся Bolt и соответствующим службам, ему грозит штраф до 3000 евро, а также обязанность возместить все убытки, связанные с аварией. В таком случае профиль пользователя также будет заблокирован навсегда.
Компания также напоминает, что арендованным автомобилем имеет право управлять только зарегистрированный пользователь, оформивший бронирование через свой аккаунт. Передавать автомобиль третьим лицам, включая друзей, знакомых или членов семьи, запрещено. За использование поддельного или украденного аккаунта, а также чужих документов предусмотрен штраф до 5000 евро.