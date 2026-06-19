Bolt запретил клиентам в Латвии брать напрокат машины в Янову ночь и пригрозил штрафом до 5000 евро

Правила пользования автомобилями Bolt Drive предусматривают, что арендатор несет ответственность за все, что происходит с автомобилем во время аренды. Если пользователь, управляя автомобилем агрессивно, в состоянии алкогольного опьянения или превышая скорость, стал виновником ДТП, он обязан возместить все связанные с аварией расходы. Кроме того, ему может быть назначен штраф до 2000 евро, а его профиль будет заблокирован без возможности восстановления.