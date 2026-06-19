Климатолог предупреждает: самые тревожные прогнозы для Латвии начинают сбываться
То, о чем климатологи предупреждали годами, уже происходит в Латвии. Ученые заявляют, что прогнозы изменения климата начинают сбываться: страну ждут более теплые зимы, проливные дожди и экстремальная погода.
Об этом в программе «Klimata balss» на TV24 заявил руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна. По словам специалиста, прогнозы, разработанные Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), сегодня все чаще подтверждаются реальными наблюдениями.
«Сейчас мы, как метеорологи, можем сказать: к нашему счастью, но, вероятно, к сожалению для общества, сценарии климатических изменений сбываются», — отметил Виксна.
Он напомнил, что в четвертом и пятом докладах IPCC были представлены долгосрочные климатические прогнозы, которые описывали возможное развитие ситуации в различных регионах мира. «Сейчас мы видим, что для нашего региона эти прогнозы оправдываются довольно хорошо. Это означает, что наши прогнозы сбылись и это не пустые разговоры», — подчеркнул специалист.
Говоря о будущем, Виксна признал, что нынешние сценарии по-прежнему выглядят достаточно пессимистично. Согласно прогнозам, к концу нынешнего столетия средняя температура воздуха в Латвии может оказаться на 3–5 градусов выше сегодняшних значений.
Эксперт отметил, что такой рост будет весьма существенным. «В целом к концу столетия средняя температура воздуха может быть на 3–5 градусов выше. Это очень значительное изменение, если учитывать, что с середины прошлого века повышение составило лишь около 1–1,5 градуса», — пояснил он.
Изменения коснутся не только температуры. «Станет значительно влажнее, прежде всего за счет зимнего сезона, когда количество осадков может увеличиться на 40–50 процентов», — предупредил эксперт.
«Летом возрастет вариативность погодных условий. Чаще будут возникать сильные грозы и интенсивные ливни», — отметил Виксна.
При этом специалист подчеркнул, что климатические сценарии нельзя рассматривать исключительно через призму метеорологии. «Они учитывают и то, как меняется мобильность людей, их привычки, образ жизни и другие факторы. Эти факторы имеют большое значение», — сказал эксперт.
По словам Виксны, климатические прогнозы основываются не только на данных о температуре и осадках, но и на анализе того, как будет развиваться общество, изменяться потребление энергии и модели поведения людей. Именно поэтому многие современные оценки рассматривают климатические изменения как комплексный процесс, который затрагивает практически все сферы жизни.