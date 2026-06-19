Климатолог предупреждает: самые тревожные прогнозы для Латвии начинают сбываться

Он напомнил, что в четвертом и пятом докладах IPCC были представлены долгосрочные климатические прогнозы, которые описывали возможное развитие ситуации в различных регионах мира. «Сейчас мы видим, что для нашего региона эти прогнозы оправдываются довольно хорошо. Это означает, что наши прогнозы сбылись и это не пустые разговоры», — подчеркнул специалист.