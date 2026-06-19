"Мама и папа не просыпаются": 6-летний мальчик выжил в аварии и сам позвал на помощь
6-летний мальчик смог выбраться из разбитой машины после страшной аварии в Индиане и позвать на помощь - в автомобиле оставались его родители и младший брат.
По предварительным данным расследования, 12 июня пикап Ford F-150 ехал по дороге и по пока неизвестной причине пересек центральную линию и выехал на встречную полосу — прямо на пути автомобиля GMC Terrain, которым управлял 33-летний Джордан Уолтерс, сообщает People. В машине также находились его 33-летняя жена Сьерра и двое их сыновей — 6-летний Найт и 4-летний Кайро.
Автомобили столкнулись лоб в лоб на восточной полосе. От удара Ford развернуло, и он остановился посреди дороги, а GMC съехал с южной стороны трассы и остановился у насыпи.
«К сожалению, Джордан Уолтерс и его жена Сьерра Уолтерс получили смертельные травмы в результате столкновения. Оба были признаны погибшими на месте», — сообщили в полиции.
После аварии, по словам родственников, Найт смог выбраться из разбитой машины и позвать на помощь. «Найт сумел сам выбраться из бустера, попытался разбудить маму и папу, выполз из машины, поднялся по насыпи и сказал одной женщине, что его младшему брату нужна помощь, а мама и папа не просыпаются», — рассказал один из членов семьи телеканалу WXIX.
По данным полиции, после аварии Найта и Кайро доставили в местную больницу. Туда же был доставлен водитель Ford.
Брат-близнец Джордана Джерад Уолтерс рассказал телеканалу WKRC, что после аварии Найту сделали операцию на руке, также у него была травма селезенки. У Кайро был перелом запястья.
Обоих мальчиков уже выписали из больницы. Сейчас Джерад вместе с женой заботится о племянниках. В разговоре с телеканалом WLWT он сказал: «Им предстоит долгий путь восстановления — и после травм, и в том, чтобы научиться жить без двух самых лучших родителей».
Джерад отметил, что Джордан и Сьерра очень гордились своими детьми, а мальчики были самым важным в жизни пары.
«Мы просто окружим этих мальчиков любовью и сделаем все, чтобы они понимали, как сильно родители их любили, как они ими гордились, и чтобы о них позаботились», — сказал он.
В память о Джордане и Сьерре создан сбор на GoFundMe. Собранные средства планируется направить на оплату похорон, медицинских расходов мальчиков и их будущее.