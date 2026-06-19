"Мама и папа не просыпаются": 6-летний мальчик выжил в аварии и сам позвал на помощь

После аварии, по словам родственников, Найт смог выбраться из разбитой машины и позвать на помощь. «Найт сумел сам выбраться из бустера, попытался разбудить маму и папу, выполз из машины, поднялся по насыпи и сказал одной женщине, что его младшему брату нужна помощь, а мама и папа не просыпаются», — рассказал один из членов семьи телеканалу WXIX.