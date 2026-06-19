Российский оппозиционер: Путин рассматривает сценарий нападения на Балтию

«В связи с этим есть важный момент — не нужно впадать в панику, но нужно смотреть, где его слабые места. Например: разные эксперты много раз говорили, в том числе и я, что у Путина есть проблема — у него большой дефицит человеческих ресурсов. Думаю, вы видели новости о том, что у них резко сократился набор в армию. Как бы смешно это ни звучало, в России не так много людей, как кажется. Да, численность населения превышает 140 миллионов человек, но в значительной степени это люди старшего возраста, в значительной степени — женщины. Мужчин в возрасте от 20 до 30 лет — меньше 8 миллионов. Мне говорят: все равно это много, но они нужны экономике. Не будет работников хотя бы в военной промышленности, если всех их отправить на фронт. Поэтому, если, например, Путин будет готовить какую-то крупную, масштабную военную операцию, скажем, в странах Балтии, у него не будет другого варианта, кроме как оттянуть войска из Украины, потому что больше ему негде брать солдат. Это значит, что у Украины появится большая брешь в российской обороне. Они могли бы нанести контрудар и вернуть часть территории. Других вариантов у Путина нет», — указывает эксперт.