Российский оппозиционер: Путин рассматривает сценарий нападения на Балтию
Российский оппозиционер Владимир Милов считает, что Владимир Путин рассматривает сценарий нападения на страны Балтии, однако призывает не впадать в панику, а внимательно оценивать слабые места России и готовность к гибридным угрозам.
Российский президент Владимир Путин, безусловно, рассматривает сценарий нападения России на страны Балтии, и к этому обязательно нужно быть готовыми, заявил в интервью TV24 российский оппозиционный политик, экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.
«В связи с этим есть важный момент — не нужно впадать в панику, но нужно смотреть, где его слабые места. Например: разные эксперты много раз говорили, в том числе и я, что у Путина есть проблема — у него большой дефицит человеческих ресурсов. Думаю, вы видели новости о том, что у них резко сократился набор в армию. Как бы смешно это ни звучало, в России не так много людей, как кажется. Да, численность населения превышает 140 миллионов человек, но в значительной степени это люди старшего возраста, в значительной степени — женщины. Мужчин в возрасте от 20 до 30 лет — меньше 8 миллионов. Мне говорят: все равно это много, но они нужны экономике. Не будет работников хотя бы в военной промышленности, если всех их отправить на фронт. Поэтому, если, например, Путин будет готовить какую-то крупную, масштабную военную операцию, скажем, в странах Балтии, у него не будет другого варианта, кроме как оттянуть войска из Украины, потому что больше ему негде брать солдат. Это значит, что у Украины появится большая брешь в российской обороне. Они могли бы нанести контрудар и вернуть часть территории. Других вариантов у Путина нет», — указывает эксперт.
Вместо этого, по мнению Милова, Путин, освоивший многие методы гибридной войны — теракты, саботаж, засылку террористических групп, обрыв коммуникаций, подрывы стратегических объектов, — может сосредоточиться на такого рода активности в соседних странах.
«Мне кажется, важно хладнокровно смотреть на уязвимости и слабые места Путина. Это главный урок последних четырех лет. Украина хорошо видит эти уязвимости, и поэтому ей удается сопротивляться агрессии превосходящей армии. Украина успешно сопротивляется, отражает эту агрессию, потому что бьет по слабым местам Путина, а их много. Украина не говорит: мы уже несколько лет сопротивляемся, но война все равно продолжается, и что теперь? Нет, нужно продолжать сопротивляться, искать слабые места — они есть. В том числе если Путин решится на новую агрессию, например против стран Балтии, будет чем им ответить, и именно на этом нужно концентрироваться», — призывает российский оппозиционер Владимир Милов.