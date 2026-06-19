Не садись за руль сам и останови другого: CSDD выступила с жестким предупреждением перед Лиго

«Езда в состоянии алкогольного опьянения недопустима — это подтверждают и закон, и суровая статистика аварий. Информационные кампании улучшают ситуацию, однако до полного решения еще далеко. Об этом свидетельствуют и данные Balcia: за последние годы водителям самим пришлось покрыть расходы почти на 500 тысяч евро в связи с дорожно-транспортными происшествиями, вызванными в состоянии опьянения. Хотя езда в состоянии опьянения по-прежнему остается серьезной проблемой, в этом году Balcia хочет обратить внимание и на другой важный, но часто недооцененный риск — усталость за рулем. По нашим данным, более 60% водителей Латвии за последний год хотя бы раз садились за руль в состоянии выраженной усталости, а треть делала это повторно. Так же как алкоголь, нехватка сна существенно ухудшает концентрацию, принятие решений и скорость реакции — с потенциально такими же трагическими последствиями. В обоих случаях самое важное — не финансовый ущерб, а люди, которых затрагивают эти решения. Поэтому в праздничный период мы призываем садиться за руль только тогда, когда вы выспались и способны полноценно сосредоточиться на дороге», — подчеркивает руководитель латвийского бизнеса Balcia Эдгар Корзанс.