Не садись за руль сам и останови другого: CSDD выступила с жестким предупреждением перед Лиго
В преддверии Янова дня водителей в Латвии снова призывают не садиться за руль после алкоголя — и не позволять делать это другим. По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), почти треть погибших в авариях в этом году связана с происшествиями, где был замешан человек в состоянии опьянения.
В этом году в 21 тяжелом дорожно-транспортном происшествии, рассмотренном в рамках исследования тяжелых аварий, был замешан человек в состоянии алкогольного опьянения. Как свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения, в этих авариях погибли девять человек — пять водителей автомобилей, один водитель мопеда и три пешехода.
В целом в этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 34 человека. Это означает, что число погибших в авариях, связанных с алкогольным опьянением, составляет почти треть от всех людей, потерявших жизнь на дорогах. В преддверии Янова дня CSDD призывает каждого не только самому принимать ответственные решения, но и не оставаться равнодушным — останавливать близких и знакомых, если они собираются сесть за руль в состоянии опьянения.
«В течение нескольких лет на Янов день мы обращались к обществу разными способами — с юмором, песнями, фактами и статистикой. Однако данные показывают, что по-прежнему хватает людей, которые выбирают сесть за руль в состоянии опьянения. Причины, которыми нарушители пытаются оправдать свои действия, также подтверждают: об этой проблеме нужно продолжать говорить. Поэтому в этом году мы особенно призываем во время праздников прислушиваться, замечать людей рядом и при необходимости удерживать их от вождения в состоянии опьянения, потому что безопасность дорожного движения — наша общая ответственность», — указывает председатель правления CSDD Айвар Аксенокс.
Преподаватель криминологии и судебной психологии Рута Трейя (GMBPsS) также подчеркивает, что именно участие окружающих часто может стать решающим, чтобы предотвратить трагические последствия.
«Решение ехать пьяным принимается в состоянии опьянения, однако в таком состоянии способность человека объективно оценивать риски и последствия своих действий критически снижается. Поэтому нельзя полагаться только на то, что человек сам примет правильное решение», — отмечает Трейя.
По ее словам, в Латвии по-прежнему существует большой разрыв между пониманием работы полиции и нашей собственной гражданской ответственности. «Многие до сих пор медлят сообщить о человеке, который садится за руль в состоянии опьянения, потому что не хотят вмешиваться или “жаловаться”. Но я смотрю на это иначе — всем нам приходится делить одну дорогу с пьяными водителями, поэтому это и моя ответственность — действовать. Сообщение в полицию — это не действие против человека, а забота о своей безопасности, безопасности своих детей и других участников дорожного движения. Мы часто думаем о том, что происходит с пьяным водителем, но гораздо реже — о том, что остается после его решения сесть за руль пьяным», — говорит Трейя.
Как свидетельствует статистика CSDD, каждая пятая тяжелая авария в Латвии связана с алкоголем. В 2026 году из 464 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, алкогольное опьянение как один из влияющих факторов было установлено в 98 случаях, или в 21,1% аварий.
В этих авариях в состоянии опьянения находился 61 водитель транспортного средства, 34 пешехода, восемь велосипедистов и шесть водителей мопедов. Управление транспортным средством под воздействием одурманивающих веществ является вторым по значимости фактором риска тяжелых дорожно-транспортных происшествий после выбора несоответствующей скорости. Особенно тревожно, что езда в состоянии алкогольного опьянения, выбор несоответствующей скорости и неиспользование ремней безопасности часто встречаются одновременно, создавая опасное сочетание обстоятельств, которое многократно повышает риск тяжелых травм и гибели.
Ситуация с водителями, задержанными за рулем в состоянии алкогольного опьянения, остается критической. Данные Государственной полиции показывают, что в прошлом году в среднем каждый день семь водителей принимали решение сесть за руль пьяными. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в 2025 году было начато 2727 процессов, из них 767 — по делам об административных правонарушениях и 1960 — уголовных процессов. Жесткая статистика продолжается и в этом году: за первые пять месяцев начато 1057 процессов, из которых 307 — административные, 750 — уголовные.
В состоянии алкогольного опьянения в дорожном движении участвуют не только водители автомобилей. Данные Государственной полиции свидетельствуют, что в 2025 году процессы об административных правонарушениях за езду в состоянии алкогольного опьянения были начаты также в отношении 166 водителей электросамокатов, 1196 велосипедистов и 28 водителей мопедов. В этом году за первые пять месяцев за езду в состоянии алкогольного опьянения административные процессы начаты в отношении 57 водителей электросамокатов, 336 велосипедистов и девяти водителей мопедов.
Эти данные доказывают, что употребление алкоголя перед поездкой по-прежнему распространено не только среди водителей автомобилей. Ошибочно считается, что передвижение на велосипеде или электросамокате в состоянии опьянения менее опасно, однако и в таких случаях под угрозу ставится безопасность как самого водителя, так и других участников дорожного движения.
«Тяжелые дорожно-транспортные происшествия нередко становятся последствием сознательных и безответственных решений водителей, в том числе езды в состоянии алкогольного опьянения. Хотя отношение общества постепенно меняется, по-прежнему есть люди, которые рискуют своей жизнью и жизнью окружающих, садясь за руль пьяными. Поэтому мы призываем каждого участника праздников не быть равнодушным: если вы видите, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается управлять транспортным средством, удержите его от этого или немедленно сообщите в полицию. Своевременные действия могут предотвратить трагические последствия», — подчеркивает начальник Управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис.
К социальной ответственности во время Янова дня в рамках кампании CSDD по безопасности дорожного движения Ballējam – izguļam призывают и стратегические партнеры — страховая технологическая компания Balcia, платформа совместных поездок Bolt и торговец энергоресурсами, а также сеть магазинов удобных покупок AS VIRŠI-A.
«Езда в состоянии алкогольного опьянения недопустима — это подтверждают и закон, и суровая статистика аварий. Информационные кампании улучшают ситуацию, однако до полного решения еще далеко. Об этом свидетельствуют и данные Balcia: за последние годы водителям самим пришлось покрыть расходы почти на 500 тысяч евро в связи с дорожно-транспортными происшествиями, вызванными в состоянии опьянения. Хотя езда в состоянии опьянения по-прежнему остается серьезной проблемой, в этом году Balcia хочет обратить внимание и на другой важный, но часто недооцененный риск — усталость за рулем. По нашим данным, более 60% водителей Латвии за последний год хотя бы раз садились за руль в состоянии выраженной усталости, а треть делала это повторно. Так же как алкоголь, нехватка сна существенно ухудшает концентрацию, принятие решений и скорость реакции — с потенциально такими же трагическими последствиями. В обоих случаях самое важное — не финансовый ущерб, а люди, которых затрагивают эти решения. Поэтому в праздничный период мы призываем садиться за руль только тогда, когда вы выспались и способны полноценно сосредоточиться на дороге», — подчеркивает руководитель латвийского бизнеса Balcia Эдгар Корзанс.
Чтобы привлечь внимание общества к ответственному поведению и безопасности на дороге, 19 июня с 16.00 до 20.00 и 20 июня с 12.00 до 18.00 у торгового центра Spice будет работать станция Balcia Izgulēšanās stacija. Ее посетители смогут принять участие в конкурсе, выиграть маски для сна и убедиться, что безопасная дорога с Янова праздника начинается не с ключей от машины, а с качественного сна и ясной головы.
К ответственному поведению призывает и Bolt Drive, вводя дополнительные меры безопасности. В ночь с 23 на 24 июня с 22.00 до 6.00 для аренды будут доступны только заранее забронированные автомобили или машины долгосрочной аренды. Платформа призывает после празднования выбирать общественный транспорт или такси как более безопасный способ передвижения.