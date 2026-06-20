Анатомия погоды: как циклоны и антициклоны меняют мир за нашим окном

Антициклон — это полная противоположность циклона, как по названию, так и по своей сути. В его центре формируется область очень высокого атмосферного давления. Если в циклоне воздух поднимается, то здесь огромные воздушные массы, наоборот, тяжелым грузом опускаются из верхних слоев атмосферы вниз, к земле. Достигнув поверхности, этот избыток воздуха начинает плавно растекаться к окраинам. Из-за того же вращения планеты спираль антициклона закручивается в обратную сторону: по часовой стрелке в Северном полушарии и против — в Южном.