Анатомия погоды: как циклоны и антициклоны меняют мир за нашим окном
Каждый день в прогнозах погоды мы слышим фразы: «Регион находится под влиянием обширного антициклона» или «Приближающийся циклон принесет дожди». Эти два гигантских атмосферных вихря — главные «режиссеры» погоды на нашей планете. Давайте разберем простыми словами, что они собой представляют, чем отличаются и почему так сильно влияют на то, что мы видим за окном.
Циклон: вихрь ненастья и низкого давления
Циклон — это огромный атмосферный вихрь с низким атмосферным давлением в самом центре. Поскольку в центре циклона образуется своеобразная «зона пустоты», воздух со всех окраин устремляется туда. Однако из-за вращения Земли (под действием силы Кориолиса) эти воздушные потоки не просто сходятся в точку, а закручиваются в мощную спираль. В Северном полушарии циклон всегда вращается против часовой стрелки, а в Южном — по часовой.
Внутри циклона колоссальные массы воздуха сходятся к центру и с силой устремляются вверх. Поднимаясь в более холодные слои атмосферы, влажный воздух охлаждается, а содержащийся в нем водяной пар конденсируется. Именно поэтому циклон всегда приносит с собой пасмурную, ветреную и нестабильную погоду. Летом он затягивает небо плотными тучами и проливается затяжными дождями, принося прохладу. Зимой же циклон отвечает за обильные снегопады, метели и резкое потепление, вплоть до оттепели, так как вовлекает в свой вихрь более теплый морской воздух.
Антициклон: территория ясного неба и покоя
Антициклон — это полная противоположность циклона, как по названию, так и по своей сути. В его центре формируется область очень высокого атмосферного давления. Если в циклоне воздух поднимается, то здесь огромные воздушные массы, наоборот, тяжелым грузом опускаются из верхних слоев атмосферы вниз, к земле. Достигнув поверхности, этот избыток воздуха начинает плавно растекаться к окраинам. Из-за того же вращения планеты спираль антициклона закручивается в обратную сторону: по часовой стрелке в Северном полушарии и против — в Южном.
Опускающийся в антициклоне воздух сжимается и нагревается, из-за чего капли влаги в нем испаряются, а облака буквально тают. По этой причине антициклон — это всегда синоним стабильной, малооблачной и сухой погоды со слабым ветром или полным штилем. Летом антициклон дарит нам долгие периоды палящего зноя и засухи. Зимой же отсутствие облачного «покрывала» приводит к тому, что земля стремительно теряет тепло, и антициклон приносит суровые, трескучие морозы.
Вечное противостояние
Размеры этих воздушных гигантов поражают: они могут достигать в диаметре от нескольких сотен до нескольких тысяч километров, а перемещаются по планете со средней скоростью около 30-40 км/ч.
Циклоны и антициклоны работают в неразрывной связке, постоянно сменяя друг друга. Перемещаясь по земному шару, они перемешивают воздух планеты, перенося тепло от экватора к полюсам и холод — в тропики. Без этого грандиозного атмосферного конвейера климат на Земле был бы гораздо более суровым и непригодным для жизни. Именно их бесконечный круговорот над нашими головами и создает то погодное разнообразие, за которым мы ежедневно следим в прогнозах.