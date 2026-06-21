Латвия встречает летнее солнцестояние: день продлится почти 18 часов
Сегодня, 21 июня, жители Латвии переживают самый длинный день и самую короткую ночь 2026 года. В 11:24 по латвийскому времени наступило летнее солнцестояние — астрономическое событие, с которого начинается астрономическое лето.
Именно в этот день Солнце поднимается над горизонтом на максимальную высоту для Северного полушария, а продолжительность светлого времени суток достигает своего годового максимума. После 21 июня дни постепенно начнут сокращаться, а ночи — становиться длиннее. Однако первые изменения будут настолько незначительными, что заметить их невооруженным глазом практически невозможно.
В Риге сегодня световой день длится около 17 часов 53 минут. Солнце взошло в 4:29 утра и зайдет примерно в 22:22. На ночь остается чуть более шести часов, что делает ее самой короткой в году.
Разница в продолжительности дня по стране заметна. На севере Латвии день еще длиннее, чем в столице, а на юге — немного короче. Тем не менее именно этот период считается самым светлым временем года для всех жителей страны.
Летнее солнцестояние издавна занимало особое место в культуре многих народов. В Латвии с ним тесно связаны праздники Лиго и Янов день, которые ежегодно отмечаются 23 и 24 июня. Их традиции уходят корнями в дохристианские времена и связаны с почитанием солнца, природы, плодородия и наступления пика лета.
Для многих жителей страны именно этот период ассоциируется с белыми ночами, прогулками до позднего вечера и ощущением, что лето только начинается. Несмотря на то что с астрономической точки зрения после сегодняшнего дня световой день уже начинает уменьшаться, впереди еще самые теплые недели года и большая часть календарного лета.