Рук не хватает, урожай гибнет: почему латвийским фермерам все сложнее искать сезонных рабочих

"Более серьезные проблемы обычно возникают тогда, когда численно требуется больше работников, например, осенью, но это зависит от года. В прошлом году нам было несложно найти работников, а в 2024 году возникли трудности. Поскольку мы собираем порей вручную, то нам нужно довольно много работников. И в 2024 году мы не собрали часть порея - людей не хватало, и мы не справлялись, к тому же уже начались заморозки", - отмечает агроном.