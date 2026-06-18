Рук не хватает, урожай гибнет: почему латвийским фермерам все сложнее искать сезонных рабочих
Латвийским фермерам все труднее находить людей на сезонные работы: местные жители не спешат идти на тяжелую работу в поле, а привлечь работников из-за границы мешает бюрократия. Из-за нехватки рабочих рук часть урожая в хозяйствах иногда так и остается несобранной.
Фермерам становится все сложнее находить сезонных работников. Общество стареет, молодежи в сельской местности становится меньше, а желающих выполнять физически тяжелую сезонную работу не так много. Вопрос о привлечении иностранных рабочих тоже сложен. Как подчеркивают фермеры, система бюрократизирована, особенно в случаях, когда дополнительные рабочие руки необходимы всего на несколько недель. В крестьянском хозяйстве Bračas в Аллажской волости овощи выращиваются на площади 70 гектаров, и в настоящее время постоянному коллективу из 11 человек помогают пять сезонных рабочих. Однако во второй половине сезона, когда начнется более интенсивный сбор урожая, потребуется уже около 30 человек, пишет Lsm.lv.
"Более серьезные проблемы обычно возникают тогда, когда численно требуется больше работников, например, осенью, но это зависит от года. В прошлом году нам было несложно найти работников, а в 2024 году возникли трудности. Поскольку мы собираем порей вручную, то нам нужно довольно много работников. И в 2024 году мы не собрали часть порея - людей не хватало, и мы не справлялись, к тому же уже начались заморозки", - отмечает агроном.
В основном хозяйство находит работников в радиусе примерно 30 километров. Часто это школьники, студенты и учителя, которые хотят подработать летом. Многие люди не хотят выполнять физически тяжелые работы в поле, поэтому необходимы улучшения в системе сезонных полевых рабочих, чтобы мотивировать их. "Сейчас налоговый режим для доходов сезонных полевых рабочих действует с 1 апреля по 30 ноября. Возможно, эта программа могла бы работать круглый год, и тогда фермеры могли бы выбирать, в какой период задействовать эти 90 дней, ведь у каждой сельскохозяйственной культуры свой цикл и сезон приходится на разное время", - говорит Малцениеце.
Из-за демографической ситуации на селе все более актуальным для фермеров становится и вопрос привлечения иностранных рабочих.