Рижан приглашают на праздник мороженого в Межапарк.
В Латвии
Сегодня 09:30
В Межапарке в субботу пройдет большой фестиваль мороженого и сладостей
Сегодня Межапарк на один день превратится в крупнейшую летнюю площадку для любителей сладкого в Риге.
13 июня в Межапарке, возле Рижского национального зоопарка, с 11:00 до 18:00 пройдет Фестиваль мороженого и лакомств, сообщили организаторы мероприятия. В фестивале примут участие более 40 производителей мороженого и других лакомств, а также более 20 латвийских ремесленников и дизайнеров. На мероприятии также будет работать зона уличной еды.
Более чем на 20 стендах будут представлены производители мороженого из различных регионов Латвии. На мероприятии также будет работать бар ледяных коктейлей, будут доступны сладкая вата, попкорн и другие блюда.
Для детей предусмотрены ретро-карусель, дом пузырей, аквагрим, татуировки, уголок для рисования и другие развлечения. Фестиваль мороженого и лакомств проводится в третий раз.