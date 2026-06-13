В Межапарке в субботу пройдет большой фестиваль мороженого и сладостей

13 июня в Межапарке, возле Рижского национального зоопарка, с 11:00 до 18:00 пройдет Фестиваль мороженого и лакомств, сообщили организаторы мероприятия. В фестивале примут участие более 40 производителей мороженого и других лакомств, а также более 20 латвийских ремесленников и дизайнеров. На мероприятии также будет работать зона уличной еды.