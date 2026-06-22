«Lidl» уже в июне введет цены как со сниженным НДС 12%
Хотя сниженная ставка НДС 12% на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы в Латвии вступит в силу 1 июля, розничная сеть «Lidl Latvija» уже с 8 июня постепенно вводит сниженные цены на эти категории товаров в рамках кампании «Мы первые с ценами как при сниженном НДС 12%».
Таким образом будет поддержана инициатива Министерства экономики по снижению ставки НДС на наиболее важные продукты питания, и покупатели смогут ощутить эффект от снижения НДС еще до вступления изменений в силу.
Кампания охватит почти 200 товаров повседневного спроса, а снижение цен будет вводиться постепенно - начиная с молока и яиц, к которым затем добавятся мясо птицы и хлеб.
“Наша цель - обеспечивать клиентам качественные продукты по самым низким ценам, и не только во время акций, но и как часть повседневных покупок в течение всего года. Поэтому мы постоянно развиваем нашу ценовую политику и внедряем новые предложения и инициативы, которые помогают покупателям регулярно экономить. Кампания «Мы первые с ценами как при сниженном НДС 12%». - еще один пример того, как мы создали возможности и проактивно обеспечили более низкие цены еще до ожидаемых изменений на рынке”, - сказал член правления и руководитель департамента закупок «Lidl Latvija» Алексис Латорре Гарсия (Alexis Latorre Garcia).
Обеспечение низких цен на товары повседневного спроса является частью долгосрочной стратегии «Lidl», дополняя регулярные акции, специальные предложения и цифровые купоны. Предложения кампании «Мы первые с ценами как при сниженном НДС 12%» вводятся во всех магазинах «Lidl» в Латвии.