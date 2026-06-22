«Lidl» уже в июне введет цены как со сниженным НДС 12%

“Наша цель - обеспечивать клиентам качественные продукты по самым низким ценам, и не только во время акций, но и как часть повседневных покупок в течение всего года. Поэтому мы постоянно развиваем нашу ценовую политику и внедряем новые предложения и инициативы, которые помогают покупателям регулярно экономить. Кампания «Мы первые с ценами как при сниженном НДС 12%». - еще один пример того, как мы создали возможности и проактивно обеспечили более низкие цены еще до ожидаемых изменений на рынке”, - сказал член правления и руководитель департамента закупок «Lidl Latvija» Алексис Латорре Гарсия (Alexis Latorre Garcia).