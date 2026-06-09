Латвия стала покупать у России в четыре раза меньше.

В том числе из России за первые четыре месяца этого года в Латвию были ввезены товары на сумму 15,656 млн евро, что в 4,1 раза (на 48,31 млн евро) меньше, чем за первые четыре месяца 2025 года, а из Беларуси - на сумму 8,312 млн евро, что меньше в 3,9 раза (на 23,93 млн евро).