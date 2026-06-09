В Риге открыли посольство Мальтийского ордена: на церемонию прибыл Великий магистр
Сегодня, 9 июня, в Риге были торжественно освящены и открыты помещения посольства Суверенного военного Мальтийского ордена в Латвии. В открытии посольства на улице Клостера, 4 в рамках официального визита в Латвию приняли участие Великий магистр и князь Мальтийского ордена фра Джон Т. Данлэп, а также высшие должностные лица ордена.
Мероприятие началось со Святой мессы в церкви Святой Марии Магдалины, которую провел настоятель римско-католического прихода Святой Марии Магдалины в Риге, вспомогательный епископ Рижской архиепархии, лиценциат теологии Андрис Кравалис. После богослужения состоялось торжественное открытие помещений посольства на улице Клостера, 4 в Старой Риге.
В церемонии открытия посольства приняли участие Великий магистр и князь Суверенного Мальтийского ордена фра Джон Т. Данлэп, Великий канцлер Риккардо Патерно ди Монтекупо, Великий госпитальер доктор Йозеф Д. Блотц, посол Мальтийского ордена в Латвии Александр Сваровски, а также другие высокопоставленные представители дипломатической службы и центральной администрации ордена, прибывшие в Латвию в рамках официального визита.
«Для нас большая честь открыть новые помещения посольства в присутствии Великого магистра и князя Мальтийского ордена фра Джона Т. Данлэпа, а также получить благословение епископа Андриса Кравалиса. Это событие знаменует новый этап присутствия Мальтийского ордена в Латвии и станет важным стимулом для дальнейшего укрепления партнерства с латвийскими институтами и обществом, расширяя гуманитарные и социальные инициативы ордена, чтобы помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке», — отметил Александр Сваровски.
В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Латвией и Суверенным Мальтийским орденом. За это время сотрудничество развивалось как на дипломатическом уровне, так и через реализацию различных гуманитарных и социальных инициатив в Латвии, в том числе с 2021 года — через деятельность Службы помощи Мальтийского ордена.
О Суверенном Мальтийском ордене
Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, возникший в Иерусалиме во второй половине XI века, является субъектом международного права и религиозным орденом Римско-католической церкви. Его миссия — свидетельствовать о вере и помогать бедным и больным.
Орден управляет больницами, центрами здравоохранения, амбулаторными учреждениями, учреждениями для пожилых людей и людей с инвалидностью, центрами паллиативной помощи, а также реализует проекты в сфере здравоохранения, социального ухода и психологической поддержки мигрантов и беженцев.
Сейчас орден действует более чем в 70 регионах Украины и соседних странах. На Ближнем Востоке он помогает жителям, пострадавшим от вооруженных конфликтов, особенно в Ливане и Газе — в сотрудничестве с Латинским патриархатом Иерусалима. Орден также управляет единственной больницей в Вифлееме, где есть отделение интенсивной терапии новорожденных. Итальянский корпус помощи Мальтийского ордена участвует в операциях по спасению мигрантов в Средиземном море.
Мальтийский орден является нейтральным, беспристрастным и аполитичным. У него есть двусторонние дипломатические отношения со 115 государствами, официальные отношения еще с пятью странами, а также отношения на уровне послов с Европейским союзом и Африканским союзом.
Орден имеет статус постоянного наблюдателя при Организации Объединенных Наций и представлен в основных международных организациях. С 1834 года резиденция правительства Мальтийского ордена находится в Риме. 81-м Великим магистром Мальтийского ордена является фра Джон Т. Данлэп.