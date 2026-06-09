В Риге открыли посольство Мальтийского ордена: на церемонию прибыл Великий магистр

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Латвией и Суверенным Мальтийским орденом. За это время сотрудничество развивалось как на дипломатическом уровне, так и через реализацию различных гуманитарных и социальных инициатив в Латвии, в том числе с 2021 года — через деятельность Службы помощи Мальтийского ордена.